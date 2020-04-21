Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона 4 21.04.2020, 19:30

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Инфекция забрала жизни более 171 тыс. человек.

21 апреля число людей, инфицированных коронавирусом во всем мире, превысило 2,5 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в США – более 788 тыс. На втором месте Испания – более 204 тыс. инфицированных, на третьем Италия – более 181 тыс.

Больше 100 тыс. зарегистрированных случаев COVID-19 также во Франции (более 156 тыс.), в Германии (более 147 тыс.) и Великобритании (более 125 тыс.).

Коронавирусная инфекция забрала жизни 171 810 человек во всем мире.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.