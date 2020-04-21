У работника «Белоруснефти» выявили коронавирус 2 21.04.2020, 20:00

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Он тесно общался с коллегами по цеху.

На Светлогорском участке Речицкого управления технологического транспорта объединения "Белоруснефть" обнаружен очаг коронавируса. Подробности рассказала телеграм-каналу “Баста!” дочь одного из работников:

"У мужчины, работающего в Речицком управлении технологического транспорта в Светлогорске, подтвердили коронавирус. Он заболел пневмонией, которая резко начала осложняться. Медики в Светлогорске получили его в тяжелом состоянии и буквально вытаскивали с того света. Когда мужчине стало легче, его увезли в реанимацию в Гомеле. В реанимации он пробыл несколько дней. Состояние всё ещё тяжёлое.

Вчера утром позвонили на работу, сказали, что у мужчины коронавирус. Он тесно общался с коллегами по цеху. Все они теперь контакты первого уровня. Поднялась температура у еще двоих работников, но они пришли на работу и контактировали с другими людьми до тех пор, пока их не увезли в больницу. Все пятеро сейчас под наблюдением в Светлогорске.

Сегодня позвонили и сказали, что у них всех тоже подтвержден коронавирус. Они, в свою очередь, контактировали с рабочими других цехов".

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