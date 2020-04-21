Что ждет Беларусь в связи с обвалом цен на нефть? 12 21.04.2020, 20:50

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Мнение эксперта.

Стоимость нефти американской марки WTИ в понедельник достигла исторического минимума: покупателям доплачивали за ее приобретение. Российская марка «Urals» также подешевела до отрицательного значения, а европейская «Brent» – до 25,8 долларов. Как обвал нефтяного рынка повлияет на ситуацию в нашем регионе? Belsat.eu объясняет вместе с экспертом.

Сначала в течение 20 апреля цена WTI (используется для сделок внутри США) резко опустилась до 15 долларов за баррель, а потом стремительно продолжила падение. Вечером фьючерсы на поставку в мае стоили на бирже ІСЕ минус $ 39,44 за баррель. Производители были вынуждены сами платить покупателям, чтобы те разобрали уже добытые объемы. Как сообщал телеканал CNBC, единственными активными покупателями стали компании, которым нужен ресурс для текущей работы, то есть НПЗ и авиакомпании.

Обвал был спровоцирован тем, что трейдеры начали избавляться от контрактов на поставки, заключенных месяц назад. Тогда распространение коронавируса в США не приобрело таких масштабов, которые наблюдаются сегодня, когда жертв уже более 40 тысяч. Лавинообразный скачок пандемии в Штатах сказался на экономике и в первую очередь – на экспорте нефти. Нефтехранилища по всей стране заполнены, а покупателей делается все меньше. Американские нефтедобывающие компании были вынуждены остановить 13% всех буровых установок.

Вслед за WTI вечером понедельника отрицательной цены достигла российская Urals: она торговалась по минус 2 доллара за баррель, пишет РБК. В течение суток нефть европейской марки Brent, которая традиционно стоит больше американской, опустилась ниже $ 26, а на утренних торгах – ниже $ 20 (на июньскую поставку). Тем временем ситуация с WTI улучшилась: в полдень она стоила уже $ 1,40. До положительного значения вернулась и Urals.

После длительных переговоров страны-участницы ОПЕК+ в середине апреля все же договорились о сокращении добычи нефти до 9,7 млн баррелей за сутки, что должно было привести к повышению цен на нефть.

Belsat.eu спросил у эксперта, как эти колебания отразятся на белорусской экономике.

«Для Беларуси одинаково плохи и низкая, и высокая цена на нефть»

Эксперт в нефтегазовой отрасли Татьяна Маненок говорит, что ситуация на рынке очень неоднозначная, и, чтобы дать ей адекватную оценку, следует знать детали контрактов на поставки нефти, заключенных между российскими и белорусскими НПЗ.

«Насколько я знаю, законтрактовано пока около 2 млн тонн и на момент заключения сделки в начале апреля цена составляла 4 доллара за баррель. Сохранится ли эта цена – сложно сказать, поскольку детали неизвестны.

Очевидно, в условиях катастрофического падения Urals многие страны, в том числе Беларусь будут использовать обстоятельства, чтобы пополнить свои нефтехранилища и запасы топлива по максимуму. Если эта задача будет выполнена сейчас – в мае белорусские НПЗ оптимизируют загрузку, чтобы обеспечить приоритетные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок», – комментирует Маненок.

Что касается экспорта нефтепродуктов – там все будет зависеть от спроса. А спрос, в свою очередь, от распространения коронавируса.

«Мы видим, что даже на премиальном [рынке] в Украине стоимость топлива существенно снизилась и спрос также падает. Но я знаю, что на данном этапе пока белорусское дизтопливо и топливо присутствуют в Украине, и белорусские нефтяники намерены полностью выполнить в апреле законтрактованные объемы поставок топлива в Украину.

Дальше все будет зависеть от эффективности экспортных поставок. Уже объявлено, что в следующем месяце экспортная пошлина упадет чуть ли не в 7 раз. Соответственно, разница в ценах стоимости между экспортируемой Беларусью российской нефтью и мировой уменьшится настолько, что не позволит иметь конкурентные преимущества белорусским НПЗ», – говорит Маненок.

По ее словам, если цена на нефть сохранится низкой продолжительное время, поставки будут оптимизированы: в основном, они пойдут на внутренний рынок плюс небольшой объем на экспорт.

«Если спрос начнет восстанавливаться, цена на нефть, естественно, повысится. Даже Китай уже начинает восстанавливаться понемногу, небольшое оживление мы видим и в Европе. Для Беларуси в одинаковой степени плохи и низкие, и высокие цены на нефть. Надо понимать, что около 70% производства нефтепродуктов у нас – это экспорт, а когда спрос на него падает, НПЗ невыгодно работать себе в убыток. На таком фоне конкурентоспособность белорусского топлива, конечно, будет трудно обеспечить», – объясняет Татьяна Маненок.