Туристы назвали лучшее место на борту самолета

Туристы назвали лучшее место на борту самолета10
- 21.04.2020, 21:00
- 4,077
В опросе приняли участие более 10 тысяч человек.
Туристы раскрыли лучшее место в самолете — им оказалось кресло у окна в седьмом ряду. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает express.co.uk со ссылкой на данные опроса авиакомпании EasyJet, передает lenta.ru.
В опросе приняли участие более 10 тысяч клиентов компании и 59 процентов из них признались, что предпочитают сидеть у окна, 39 — в проходе, чтобы не беспокоить других во время передвижения по салону, и только три — посередине.
Самыми популярными рядами у пассажиров оказались шестой и седьмой, а излюбленным местом — 7F. Это кресло находится у окна с правой стороны самолета и является первым подходящим для льготных тарифов, которые авиакомпания обычно предлагает для рейсов на короткие расстояния.
Наименее популярным местом оказалось 19C, которое располагается в середине самолета и находится далеко от туалетов.
Опрос, проведенный авиакомпанией Thomas Cook Airlines, также показал, что большинство пассажиров (62 процента) предпочитают сидеть у окна, 31 процент — в проходе и еще два процента — посередине.
Люди, приобретающие места возле окон, признались, что любят сидеть там из-за невероятных видов, которыми можно любоваться на протяжении полета. Кроме того, некоторым это придает чувство уверенности на большой высоте.