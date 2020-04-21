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Лидская обувная фабрика ушла на карантин

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  • 21.04.2020, 21:08
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Лидская обувная фабрика ушла на карантин
Фото: Герман Сачук

У части сотрудников — коронавирус.

Лидская обувная фабрика до 30 апреля закрыта на карантин. Об этом tut.by рассказала директор предприятия Тамара Игнатович. У части сотрудников диагностирован коронавирус, однако сколько именно человек болеют — руководитель фабрики уточнить не смогла.

Сама Тамара Игнатович на данный момент находится в больнице. Однако причину своей госпитализации не уточнила.

— На предприятии карантин пока только до 30 апреля. Количество заболевших и статистику, возможно, ведут медики. Я, находясь в больнице, это не уточняю. Люди проходят тесты, по мере подтверждения или опровержения ситуация в цифрах меняется. Для этого и ушли на карантин, — рассказала Тамара Игнатович.

По словам жителей Лиды, на предприятии, по разным данным, заболели от 5 до 15 человек.

Напомним, первый случай коронавируса в Лиде официально зафиксировали 13 апреля. Тогда заболел мужчина пенсионного возраста. Его перевели в инфекционное отделение.


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