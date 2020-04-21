В Докшицах, где произошла вспышка коронавируса, закрыли школы 11 21.04.2020, 21:15

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Иллюстративное фото: svaboda.org (rfe/rl)

Школа в селе Глинная Докшицкого района, где у одного из сотрудников был обнаружен коронавирус

При этом в сельских школах Докшицкого района занятия возобновились, однако ученики их почти не посещают.

По состоянию на 20 апреля только сельские школы в Докшицком районе возобновили свою работу. В школах Докшиц и Бегомля ученики пошли на дистанционное обучение, сообщает «Радыё Свабода».

Решение о временном закрытии школ в Докшицах и Бегомле принял районный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Занятия проводятся дистанционно. Ученики и учителя используют электронные журналы и дневники.

Когда ученикам разрешат ходить в школу, неизвестно. По крайней мере, на этой неделе обучение будет дистанционным.

При этом в сельских школах Докшицкого района занятия возобновились после продолжительных каникул, как и во всей Беларуси. Около 40% учеников сейчас посещают школы, сообщили «Радыё Свабода» в райисполкоме.

— Надеюсь, их будет больше. На второй день в школу пришло больше учеников, — сказала начальник отдела образования Оксана Гущик.

Однако родители и учителя некоторых сельских школ рассказали «Радыё Свабода», что в первые дни на занятия приходили лишь несколько человек. А в некоторых классах вообще не было учеников.

Начальник управления образования подтвердила, что перевод городских школ на дистанционное обучение связан со сложной эпидемиологической ситуацией.