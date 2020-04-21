Европейские цены на газ стали ниже, чем российские 4 21.04.2020, 21:35

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Сильнее всего газ подешевел в Великобритании.

Зафиксировано, что цена на газ на британском хабе на 16 долларов меньше, чем в России, а на торгах TTF - приближается к русской стоимости. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Цена с поставкой во вторник на британском хабе National Balancing Point упала до ,5 за тысячу кубометров, а на вторник - ,65 (на прошлой неделе цена держалась на уровне ,5). Это уже ниже (без каких-либо поправок на транспорт и экспортные пошлины) цены газа в России ( в западных областях страны)", - говорится в публикации.

На голландской TTF во вторник стоимость газа с поставкой составляет $ 69,4 за тысячу кубов по сравнению со средней ценой $ 76 на прошлой неделе.