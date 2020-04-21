«Здесь все тяжелыми пневмониями забито» 3 21.04.2020, 21:58

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Иллюстративное фото: uladz hrydzin rfe/rl

Женщина не могла пройти тест на COVID-19 более трех недель - теперь болеет вся семья.

Ольга Логвинович из Молодечно пыталась более трех недель пыталась пройти тест на коронавирус. «Нет причин», - ответили врачи. Теперь COVID-19 у нее подтвердился, у мужа двусторонняя пневмония, и у двоих детей кашель. Семья ждет когда всем четверым найдут место для госпитализации, пишет «Радыё Свабода».

В минские больницы семью не поместят, несмотря на то, что Александр Лукашенко недавно заявил, что пациентов с коронавирусом следует лечить в областных больницах, а не в районных.

«Минск не хочет нас брать. Предложили Воложин, но мы не хотим туда ехать, там плохо оборудованная больница, ее репутация так себе - нет компьютерной томографии, и я боюсь за детей. Я не знаю, почему нас не положат в родном Молодечно - может быть, больницы уже забиты под завязку. Сейчас мы сидим дома и ждем, где нам найдут место », - говорит Ольга, которая 20 апреля была проинформирована о том, что у нее был положительный тест на коронавирус.

Ольгу обследовали в Молодечно, Жодино, Вилейке. Диагноз поставили через три недели

29 марта Ольге стало плохо - поднялась температура, болело горло. Температура не спадала, женщина начала задыхаться. 6 апреля она была помещена в пульмонологию в молодеченской больнице.

«Рентген ничего не показал. Я попросила сделать тест, мне сказали: нет причин. Меня «покапали» четрые дня и отпустили, якобы симулянтку. Больницы закрыли 10 марта. Дома состояние не улучшилось, стало хуже. Я позвонила главному врачу и объяснила, что температура не снижается, хотя я поменяла несколько антибиотиков. Тогда меня уже отправили в Жодино, потому что больница в Молодечно переполнена», - говорит Ольга.

17 апреля она была доставлена в Жодинскую больницу на машине скорой помощи. Пока она сидела в приемном отделении, привозили и привезили людей с пневмонией из Червеня и Столбцов.

«Мне делали рентген несколько раз - он ничего не показывает, анализ крови нормальный. Врач заподозрила, что у меня нелеченный бронхит, и сказала: «Может быть, вам не нужно ложиться, здесь все тяжелыми пневмониями забито».

В Жодино меня наконец-то сделали тест на коронавирус. Я не понимаю, почему мне отказывали в течение трех недель, и вообще - кому и по каким показателям сразу делают тесты? Каждый день по телевизору слышу, что по количеству проведенных тестов Беларусь «впереди планеты всей».

Пройдя тест, Ольга поехала домой из Жодино в Молодечно (120 км) на такси ночью.

«У моего мужа двусторонняя интерстициальная пневмония, и COVID-19 не исключен»

20 апреля у мужа Ольги температура резко поднялась - до 39 градусов, все тело ломило.

«И он вообще не знает, где находится клиника, он проходит 50 км в день», - говорит Ольга. - Вызвали участкового врача, она слушала, ничего не услышала.

В 10 часов вечера Ольге позвонили из медицинского центра и сообщила, что у нее положительный тест на COVID-19.

«Сегодня нас обоих отвезли в Вилейку и сделали компьютерную томографию. У моего мужа воспаление легких. Они написали: «КТ-картина может соответствовать двусторонней интерстициальной пневмонии, не исключен COVID-19». Тест на коронавирус ему не делали.

Сейчас мы сидим дома в Молодечно, ожидая госпитализации всей семьей. У меня легкая степень «короны» - более 3 недель температура 37,2. У моего мужа двусторонняя пневмония. Дети тоже не совсем здоровы: у 10-летней дочери кашель, у 14-летнего сына небольшая температура», - говорит женщина.

«Я самa в шоке, я не знаю, где могла подцепить вирус»

Естественно, Ольга неоднократно задавалась вопросом, откуда у нее коронавирус. Она говорит, что весь март, когда ситуация в Беларуси ухудшилась, семья пыталась ограничить количество контактов. Дети не ходили в школу, она работала дома за компьютером, выходила только по необходимости - в ближайший магазин, по работе выезжала на встречу, но на пару минут и держалась на расстоянии. Контакты с родственниками также были ограничены.

«Я в шоке, я не знаю, откуда мог взяться вирус. Может быть, когда я лежала в пульмонологии - с 6 по 10 апреля. Но я пошла туда уже с симптомами, задыхаясь, не могла прокашляться. Меня очень беспокоит, что я контактировала со многими врачами.

Доктор приходил к нам домой дважды в конце марта - в обычной марлевой повязке. В третий раз, когда мне стало хуже, я сама пошла в поликлинику, потому что позвонила заведующей, что мое состояние ухудшилось, и она сказала приезжать. Ребенок заболел - педиатр тоже пришел только в марлевой повязке. Потом пульмонология, но там врачи были в полной экипировке.

Потом меня отвезли в Жадину, я долго сидела в приемной, они не могли понять, что со мной происходит. Потом они сказали, что мне срочно нужно к челюстно-лицевому хирургу, и я поехала в стоматологию. И в основном мои контакты - врачи, по которыми меня гоняли три недели», - говорит Ольга.

Получить оперативный комментарий о том, почему Ольге Логвинович было отказано в проведении теста на коронавирус в течение трех недель и куда вообще госпитализируют семью, в центральной районной больнице Молодечно не удалось.