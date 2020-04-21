«Никому мы не нужны – ни беременные, ни старые, ни дети» 2 21.04.2020, 22:15

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Минчанка на 23 неделе беременности оказалась в эпицентре заражения коронавирусом.

"Маму послушали, обнаружили хрип, к бабушке даже не подошли. Никому мы не нужны – ни беременные, ни старые, ни дети". Минчанка на 23 неделе беременности оказалась в эпицентре заражения – Копыльском районе Минской области, пишет телеграм-канал “Баста!”.

"Две недели назад я уехала на самоизоляцию в деревню в Копыльский район Минской области, - рассказывает она. - Думала, что там все тихо и спокойно, отсидимся с дочкой. Дочке пять лет, я сама на 23 неделе беременности. В деревню приехала к 64-летней маме и 90-летней бабушке.

Через неделю после приезда поползли слухи о том, что в деревне два человека с положительным тестом на Covid-19.

Моя мама слегла, бабушка тоже, у нас с дочкой по вечерам температура. Позвонила в Копыльскую ЦРБ вызвать "скорую", там только посмеялись. Через три дня у маминых знакомых взяли тесты. Они оказались положительными.

Позвонила в копыльскую "скорую", объяснила, что мама контактировала с зараженными, а они мне говорят "приедете сами" Я говорю: "На чем?" Начала плакать и скандалить, тогда прислали врача. Маму послушали, обнаружили хрип, к бабушке даже не подошли, уговорила себя послушать, вроде все нормально.

Маму госпитализировали, до сих пор ждем результатов тестов, ничего никто не говорит, у меня состояние неважное – слабость, одышка.

Никому никто не поможет! Никому мы не нужны – ни беременные, ни старые, ни дети".

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