Обнуление 21.04.2020, 22:27

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Нефть как угроза системе правления Путина.

В понедельник впервые в истории торгов на американских биржах цена майских фьючерсов на техасскую нефть WTI была отрицательной. То есть продавцы фактически предлагали деньги покупателям, готовым принять их нефть в ближайшее время. По словам экспертов, это, скорее всего, был уникальный эпизод, производное специфики работы финансовых рынков. Тем не менее он может быть предвестником дальнейшего падения мировых цен на нефть, пишет svoboda.org.

Повод для беспрецедентного события был, строго говоря, технический. Понедельник был последним днем торговли так называемыми майскими фьючерсами, контрактами на продажу западнотехасской нефти. Нефтяные фьючерсы часто используются финансовыми компаниями для биржевых игр.

На этот раз несколько фирм были вынуждены избавляться от своих контрактов на продажу нефти буквально в последнюю минуту. Объемы торгов, по словам трейдеров, были в несколько раз меньше, чем обычно, и за право избавиться от контрактов продавцам пришлось уплатить деньги покупателям. Ожидается, что во вторник цены несколько нормализуются. В понедельник контракты на доставку нефти в июне торговались из расчета чуть больше 20 долларов за баррель. Нефть с доставкой в ноябре можно было купить за 31 доллар 66 центов.

фото: rfe/rl

Но за техническим поводом для продавцов и производителей нефти маячит более серьезная проблема: неизвестность. Очевидно, что пока, несмотря на некоторое снижение добычи, ее производство значительно превышает спрос. Почти все доступные хранилища нефти переполнены. Крупнейший в США резервуар в Оклахоме может быть заполнен под завязку в середине мая. Например, стоимость фрахтовки супертанкеров, используемых в качестве хранилищ, поднялась за год в несколько раз.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что США будут скупать нефть по низким ценам для стратегического резерва, но это едва ли поможет увеличить глобальный спрос на нефть. До сих пор трейдеры действовали, исходя из прогноза о сравнительно скором возобновлении экономической активности в мире и росте потребления энергоресурсов. Однако карантин во многих частях продолжается и даже расширяется.

– Мне это говорит о том, что те рыночные игроки, кто занимается торговлей природными ресурсами, начинают прогнозировать вероятность экономической депрессии, возможно, сравнимой с депрессией 30-х годов, – говорит профессор экономики сотрудник Гуверовского института Пол Грегори. – Образно говоря, все рушится, и неизвестно, что будет дальше. Они, по-видимому, ожидают 20–30-процентного экономического падения, которое затянется на несколько лет. Только такой поворот событий, на мой взгляд, может оправдать падение цен нефти, скажем, до пяти долларов, хотя я лично не верю в такой прогноз.

Удешевление нефти может оказаться более устойчивым феноменом, чем надеются производители, говорит специалист в области рынка энергетики, сотрудница Атлантического совета в Вашингтоне Агния Григас:

– Последние пять-десять лет стали эпохой повышения производства энергоресурсов. США стали крупнейшим производителем нефти и природного газа и заметным их экспортером. Новые производители выходят на рынки в разных частях мира. Очень любопытно, что в эти годы совершенно прекратились характерные для прежних времен разговоры о приближающемся падении производства нефти и газа из-за исчерпания существующих месторождений и безостановочном росте спроса из-за быстрого развития некогда отсталых стран. Сейчас разговор идет о том, что мы достигли пика потребления.

Конечно, уникальная ситуация, сложившаяся из-за пандемии коронавируса, резко ускорила падение спроса. К этому нужно добавить ставку многих стран на снижение зависимости от углеводородного топлива. Переход на возобновляемые источники энергии более заметен в Европе, но этот процесс усиливается и в Китае, и в Индии. Важным фактором являются и значительные инвестиции Пекина в добычу нефти и газа в самом Китае. Пекин, в частности, делает ставку на разработку сланцевых месторождений. Я думаю, со временем Китай превратится в заметного производителя энергоресурсов и сможет покрыть значительную часть внутреннего спроса на нефть и природный газ. Эти факторы, на мой взгляд, обеспечат в будущем более низкие цены на эти продукты.

– Известно, что госбюджет России сверстан из расчета 40 долларов за баррель нефти. Какова вероятность, что цена нефти повысится до этого уровня в ближайшем будущем, как вы думаете?

– Конечно, этого не произойдет в ближайшее время, и, конечно, этого не произойдет в эпоху коронавируса, – говорит Агния Григас.

Пол Грегори считает, что удешевление нефти может бросить Владимиру Путину более серьезный вызов, чем массовые протесты в России 2011–2012 годов. Не исключено, что затянувшееся падение экспортных доходов создаст угрозу существованию созданной им системы правления.