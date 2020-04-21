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Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

  • 21.04.2020, 22:48
Греф выступил против раздачи денег всем россиянам
Герман Греф

У властей РФ нет «вертолетных денег».

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем желающим ("вертолетные деньги"), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям. Об этом 21 апреля он заявил в интервью Сбербанк TV, передает kasparov.ru.

Он оценил в 10% ВВП необходимый объем поддержки экономики России в условиях пандемии Covid-19. По словам Грефа, Сбербанк ожидает пика заболеваемости с 5 по 10 мая.

"Я считаю, что мы до 10% ВВП можем потратить на преодоление кризиса, на помощь людям.

Не то, что называется "вертолетные деньги", чтоб помогать всем.

Но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям — тем самым 11 отраслям, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса", — сказал Греф.

Ранее политик Алексей Навальный в рамках кампании "5 шагов для России" потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.


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