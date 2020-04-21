«Жили вместе и умерли в один день» 21.04.2020, 23:05

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Фото: media-polesye.by

В деревнях Лунинецкого района надеются, что болеют «обычным воспалением легких».

В деревне Ракитно, что в Лунинецком районе, в один день умерла пожилая пара, несколько человек госпитализировали с воспалением легких. Внучка умерших рассказала «Белсату», что ее семья – сейчас в самоизоляции, а мать и дядя – в больнице, у них взяли анализ на коронавирус.

86-летняя Анна и 84-летний Иван В. умерли в один день. Всю жизнь они прожили в деревне Ракитно, что в 10 километрах от Лунинца. Здесь Анна и Иван построили свой дом, вырастили двух дочерей и двоих сыновей. Несколько лет назад случилось несчастье – умер один из сыновей.

«Бабушка и дедушка всю жизнь жили в Ракитно. Поженились они где-то в 20-летнем возрасте, всю жизнь прожили вместе и умерли в один день», – рассказала «Белсату» внучка Галина.

Фото: media-polesye.by

Иван умер в своем доме, Анна – в больнице. Причины смерти бабушки и дедушки медики не озвучили.

«Возможно, что умерли по возрасту, я не знаю точно. Ничего не знаю, потому что нам не говорят», – рассказала Галина»

«Мы не были даже на похоронах дедушки и бабушки. К сожалению, у нас не получилось по семейным обстоятельствам. Мы все здоровы, все работаем. С дедушкой и бабушкой у нас не было прямых контактов. Уже давно, как только обнаружили коронавирус в Лунинецком «Евроопте», мы все изолировались по своим семьям и контактировали только по телефону. Если где-то выходили, то обязательно надевали маски, перчатки – такой была защита. Бабушка и дедушка почти никуда не выходили, были только в своем доме. Вы же сами знаете, что творится в Ракитно», – добавила внучка Галина.

Но на вопрос, что же делается в Ракитно, женщина не захотела отвечать.

Снимoк имеет иллюстративный характер. Фото — Василий Молчанов/«Белсат»

Деревня Ракитно располагается на железнодорожном пути из райцентра. Здесь, согласно источникам «Белсата», а также в соседних Ежевках нескольких человек забрали в больницы с воспалением легких. Официально не сообщается, что у людей COVID-19. Но многие волнуются и самоизолируются.

«Моя мать и ее брат – в больнице. Мы надеемся, что ничего серьезного. Им делали тест на коронавирус, но результатов пока нет. Ничего не могу сказать, ведь мы сами ничего не знаем. В санстанции нам сообщили, что если подтвердится коронавирус, то приедут и сделают дезинфекцию, обработают. У нас такая суета сейчас, что я даже не помню, когда брали анализ у мамы, совсем недавно это сделали. Поэтому в ожидании», – рассказала внучка Галина.

Женщина рассказала, что ее мать и дядя сейчас в больнице в Лунинце. О состоянии их здоровья женщина не захотела говорить.

«Мы с ними не имели контактов. Мы отдельно живем. Но пока нет анализов – сложно говорить. Надеемся, что все же обычное воспаление легких, главное, чтобы не было более серьезного».

Заместитель главы райисполкома, ответственный за здравоохранение, по телефону был недоступен. В Лунинецкой больнице получить информацию о состоянии здоровья госпитализированных сына и дочери умерших не удалось. Также в Лунинецкой больнице корреспонденту belsat.eu отказались предоставлять информацию о количестве больных COVID-19 и количестве больных пневмонией.

Фото: http://lncrb.by/

На сайте учреждения сообщается, что с 20 апреля районная больница с целью прекращения распространения инфекции изменила свою работу. Центральные входы закрыты, созданы отдельные кабинеты для приема пациентов. Плановые обследования отменили, в больницу невозможно попасть даже для того, чтобы выписать рецепт.