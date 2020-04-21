В Осиповичах коронавирус зафиксирован у 45 пациентов районной больницы 2 21.04.2020, 23:17

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Осиповичи

фото: uladz hrydzin (rfe/rl)

После того, как медики заразились, им выдали респираторы.

Заболевание было зафиксировано у 45 пациентов районной больницы. Они ждут результаты тестов на коронавирус. Об этом «Радыё Свабода» сообщили источники из медицинской среды.

Пациентов с тяжелой симптоматикой вывезли в Могилевскую инфекционную больницу и больницу № 1, которая была перепрофилирована во время пандемии в инфекционную больницу.

Источники: жители Осиповичей заразились в Минске, куда они ездят на работу

Врачи утверждают, что 20 апреля по распоряжению председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца в Осиповичи выехала бригада могилевских врачей. Они должны были определить степень опасности распространения коронавируса. По их словам, работа в районной больнице организована должным образом.

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, 16 апреля в Осиповичах было выявлено 32 случая заражения COVID-19. Двенадцать из них - у медицинских работников (вирус завез один из врачей, который выезжал за пределы города).

Источники сообщили, что коронавирус завозной в райцентр. Пациенты заразились в Минске, куда они ездят на работу.

«После того, как медики заразились, им выдали респираторы»

Из медицинского окружения известно, что «некоторые врачи» узнали о заражении, когда решили сами проверить свои контакты первого уровня, и тесты дали положительные результаты. У них не было симптомов заболевания. Врачи говорят, что причиной заражения стало отсутствие защиты. После этого всем дали респираторы. Теперь у осиповичских врачей есть все необходимое, чтобы защитить себя от коронавируса.

Врачи остерегаются открыто говорить о ситуации в больнице, потому что они боятся давления со стороны своих начальников. В частных беседах говорят, что местная инфекционка «забита контактами», и что детское отделение перепрофилировали под зараженных.

Осиповичи

фото: uladz hrydzin (rfe/rl)

Что говорят чиновники

Главный врач Осиповичской центральной районной больницы Павел Шатило вопросы о ситуации с заражением врачей попросил адресовать в Могилевское областное управление здравоохранения. Отказались сообщать статистику по пациентам с COVID-19 и в Осиповичском районном центре гигиены и эпидемиологии. Там также посоветовали обратиться в Могилев.