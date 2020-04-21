Трамп и лидеры Конгресса договорились о $500 млрд для бизнеса и больниц 21.04.2020, 22:30

Законопроект станет четвертым крупным законодательным актом, который направлен на смягчение экономического ущерба.

Лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе США достигли согласия с Белым домом о выделении американской экономике пакета помощи в 500 миллиардов долларов - на ликвидацию последствий эпидемии коронавируса. Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Конгресса одобрить новый пакет, чтобы не задерживать обсуждение дальнейших назревших решений в нынешней кризисной ситуации. Об этом сообщило агентство Reuters, передает svoboda.org.

Получивший предварительное одобрение президента новый законопроект включает программу помощи малому бизнесу на сумму в 321 миллиарда долларов. Малому бизнесу адресована ещё одна кредитная программа помощи - на 60 миллиардов долларов - для компенсации потерь, вызванных "катастрофическими обстоятельствами". 75 миллиардов долларов должны быть выделены на нужды больниц и госпиталей, а 25 миллиардов - для развёртывания национальной программы тестирования на коронавирус.

Голосование в Сенате пройдёт в следующий вторник, а в Конгрессе, вслед за этим, через два дня.

Законопроект, согласованный во вторник в Белом доме, станет четвёртым крупным законодательным актом, который направлен на смягчение экономического и человеческого ущерба, нанесенного пандемией. В США жертвами эпидемии, по состоянию на 21 апреля, стали 42 тысячи человек, без работы остались 22 миллиона американцев.