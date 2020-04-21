Reuters: Сторонники Мадуро согласились на переговоры с Гуайдо 21.04.2020, 22:53

Николас Мадуро

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Переговоры начались из-за ситуации с распространением коронавируса и гиперинфляции.

Представители диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его оппонента Хуана Гуайдо начали переговоры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, переговоры начались из-за ситуации с распространением коронавируса и гиперинфляции на фоне ужесточающихся санкций со стороны США, передает svoboda.org.

Reuters не удалось выяснить, когда именно начались переговоры и как они проходят. Однако, по словам собеседников агентства, и Мадуро, и Гуайдо убеждены, что пандемия COVID-19 подорвет политические позиции противоборствующей стороны.

ООН считает Венесуэлу наиболее уязвимой для инфекции из-за нехватки дезинфицирующих средств в больницах и общего обнищания населения.