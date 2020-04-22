COVID-19 в Лиде: эпицентрами стали обувная фабрика и городские электросети 3 22.04.2020, 7:39

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Сотрудники предприятий рассказали подробности об эпидемии.

Работники Лидской обувной фабрики сообщили журналисту оnliner, что их предприятие закрыто на карантин до 30 апреля. По их словам, причина в том, что у многих сотрудников нашли коронавирус, они сейчас в больнице, как и руководство.

— Говорят, 14 или 15 человек заражены. Лично я знаю 10 сотрудников, у которых точно взяли анализы, у многих анализы подтвердили вирус, остальных протестировали и отправили на самоизоляцию. В больнице, слышала, лежат 9 человек. У наших работниц многие мужья — дальнобойщики, возможно, они это из поездок привезли. Из обувного общежития почти каждый день забирают по одному-два человека. Подтвердился ли у них вирус или это просто изоляция контактов, пока непонятно. Руководство тоже в больнице, фабрика с 20-го числа по 30-е на карантине. Люди там остались, наверное, только на проходной, — сообщили журналистам.

Руководитель фабрики Тамара Игнатович тоже госпитализирована. Она отказалась уточнять, по какой причине.

— Я сейчас в больнице, это личное. Все должны лечиться — мы под наблюдением врачей, в руках хороших специалистов. Не мы первые, не мы последние.

— Нам сообщают, что у вас заражено около 15 человек. Это правда?

— Я этого не знаю. Неделю назад у нас официально было 3 человека. У всех в разное время берут тесты, у кого-то подтверждается, у кого-то нет. Такая текущая цифра. Фабрика с сегодняшнего дня до 30-го числа на карантине.

О выявленном случае коронавируса журналистам рассказали и сотрудники Лидских электрических сетей. Они сообщают, что в их организации заболел один из работников.

— У нас все идет по сменам, так что он ни с кем не контактировал. Насколько известно, его жена работает на обувной фабрике, а там забрали много людей с подозрением на коронавирус. Говорят, что и его сыну сделали тест, но пока нет результатов. На предприятии всех сотрудников, которым позволяет работа, с сегодняшнего дня перевели на удаленку.

Информацию, что жена вероятного заболевшего работает на Лидской обувной фабрике, журналистам ранее сообщали сотрудники этого же предприятия.

Журналисты отправили официальный запрос в РУП «Гродноэнерго», которому принадлежит филиал Лидских электрических сетей, с просьбой подтвердить случай коронавируса. До этого момента они так и не получили ответ.