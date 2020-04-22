Daily Mail: Кожа уханьских врачей стала темной после заражения COVID-19 22.04.2020, 7:57

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Фото: EPA / TASS

Выявлен еще один необычный симптом коронавируса.

"Два китайских врача, которые находились в критическом состоянии в результате заражения вирусом COVID-19, столкнулись с тем, что их кожа стала темной после того, как их вернули с порога смерти", - сообщает Daily Mail (перевод - inopressa.ru).

"Доктор И Фань и доктор Ху Вэйфэн - им обоим 42 года - заразились новым коронавирусом, когда лечили пациентов в Центральной больнице Уханя в январе. Их ненормальный цвет кожи вызван гормональным дисбалансом после того, как вирус повредил их печень, сообщил их лечащий врач китайским государственным СМИ", - говорится в статье.

Доктор И и доктор Ху являются коллегами скончавшегося Ли Вэньляна, который подвергся наказанию за то, что забил тревогу в отношении вируса, а затем скончался сам, заразившись им, 7 февраля, напоминает газета.

"Диагноз двум медикам был поставлен 18 января. (...) Как сообщила китайская государственная телекомпания CCTV, доктор И, кардиолог, победил COVID-19 после того, как пробыл на аппарате искусственного жизнеобеспечения ECMO на протяжении 39 дней. ECMO - это радикальная процедура жизнеобеспечения, которая заменяет функцию сердца и легких, закачивая кислород в кровь".

"Кадры, обнародованные Beijing TV Station , показывают, как 6 апреля доктор Чжань Цинюань из Больницы китайско-японской дружбы побеседовал с докторами Йи и Ху, кожа которых стала темной, в их палатах в больнице Тунцзи. Доктор Чжан из Пекина занимался их лечением и проверкой до того, как он и его команда покинули Ухань и вернулись в столицу".

"(...) Состояние доктора Ху было более серьезным, - отмечает газета. - По словам доктора Ли Шушэна, лечащего врача доктора Ху, уролог был прикован к постели 99 дней, и его общее состояние здоровья было слабым. Доктор Ли отметил, что его беспокоит психическое здоровье доктора Ху. (...) Доктор Ху проходил курс терапии ECMO с 7 февраля по 22 марта и восстановил способность говорить 11 апреля. Он все еще находится в отделении интенсивной терапии в той же больнице, что и доктор И", - сообщается в статье.

"Доктор Ли предполагает, что кожа двух медиков потемнела из-за лекарств, которые они получали в начале лечения. Он добавил, что одним из побочных эффектов препарата является потемнение цвета кожи. Он не озвучил название лекарства. Доктор Ли ожидает, что цвет кожи обоих врачей нормализуется после улучшения функции их печени", - заключает газета.