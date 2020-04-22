Андрей Шарендо: Вначале зовут в церкви, а потом хоронят священников 25 22.04.2020, 8:01

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Фото: «Белсат»

Виновных в заражении людей ждет суд.

Об этом Charter97.org заявил брестский координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо, комментируя ситуацию с эпидемией коронавируса в своем регионе.

- Недалеко от Бреста, под Кобрином, произошла крупная вспышка коронавируса: умер священник, заражены милиционер и осужденные на «химии». Что люди говорят об этом? Как вы сами это прокомментируете?

- В СМИ попадают только те случаи, когда заболевают известные люди. На самом деле, заражений намного больше, чем в тех сведениях, которые находят блогеры. И в разы больше, чем те случаи, о которых говорят в официальных источниках информации. Священник находился на виду у населения своей деревни, да и района, и его заражение и смерть не могло пройти незамеченными.

То же самое происходит в военных частях, в том числе и в нашей области: там большой коллектив, поэтому информация оттуда волей-неволей выплывает. В то же время, повсюду у нас есть единичные случаи заражения, которые не успевают дойти до независимых СМИ. Можно сказать, что все случаи, которые нам известны - это только вершина айсберга. Остальное до поры до времени будет прятаться властями. Инфекция уже массово «пошла в народ», просто невозможно отслеживать всех заразившихся.

Люди рассержены на власть , потому что знают, что Лукашенко и его окружение еще неделю или две назад звали всех в церковь на Пасху и говорили, что «коронавируса в стране нет». А сейчас умирают священники, оказываются в больницах и, возможно, тоже умирают их прихожане, поверившие пропаганде по телевизору.

К счастью, большинство людей в нашем регионе власти не доверяет и «ломает» стратегию Лукашенко под названием «я вирусов не вижу». В первую очередь, люди хотят обезопасить себя. По Бресту видно, что улицы и магазины в городе практически опустели. Школы открыли, но, по моим расчетам, в первые дни в них была треть детей, а позже – будет еще меньше. Пока продолжается бездействие властей, люди потихоньку сами приходят к самоизоляции, к Народному карантину.

- Санатории под Брестом - «Белая Вежа», «Берестье» - стали «коронавирусными бомбами» и рассадниками инфекции для всей страны. Почему власти продолжают отправлять туда людей, несмотря на угрозу заражения?

- Они действуют в точности по указке диктатора. Лукашенко пришло в голову, что экономика ценой жизней людей должна «работать» и при эпидемии, поэтому всем идет разнарядка: продолжайте работать, как ни в чем не бывало. Более того, санатории в Брестской области не просто не закрываются - они делают скидки, чтобы люди приезжали к ним. Это нонсенс: приглашать людей, чтобы они заражались. Тот же санаторий «Берестье» не закрыт, а продолжает работать, до сих пор в СМИ крутится его реклама.

Лукашенко просто плевать на жизни людей. Ему главное, чтобы работала его «плановая экономика». Из-за этого все и превратилось в бомбу замедленного действия. Это вопрос времени, когда система взорвется и эпидемия в Беларуси примет такие масштабы, что медицинские учреждения просто не будут с ней справляться.

В Бресте сейчас переполнены как инфекционные отделения больниц, так и те учреждения, которые под них перепрофилировали – кожвендиспансер и тубдиспансер. Контактов первого уровня даже не забирают из дома. Не так давно было сказано, что всех больных надо переводить в областные больницы. Но, насколько я знаю, сейчас подготавливаются места в Кобринской больнице, уже работают на прием коронавирусных пациентов Пинская и Барановичская больницы. Что будут делать с таким количеством больных - неизвестно. Наверно, им будет предлагаться лечение на дому, что может означать смерть для человека, учитывая, что такое коронавирус и как он действует на организм.

- В разгар эпидемии Лукашенко заявил, что «детям пора возвращаться в школу». В детских садах карантин не вводился вообще. Вы - отец двоих детей. Как вы это прокомментируете?

- Родители сейчас загнаны в тупик. С одной стороны, они понимают всю опасность отправлять детей в школу при таком уровне заражений. С другой стороны – особенно сложно бюджетникам, которые не могут взять отпуск за свой счет, чтобы следить за детьми. Все понимают, что сейчас сложные времена и остаться без работы никто не хочет, поэтому и вынуждены отправлять детей в школы из-за безысходности. Что из этого получится, будет видно через пару недель.

Лукашенко наплевательски относится к народу, в том числе и к нашим детям. Людей в стране он хочет использовать, как разменный материал. Для диктатора главное луканомика, люди – ничто. Я хочу обратиться к родителям: помните, что все, что говорит Лукашенко - это информационная ложь. Вирус смертельно опасен не только для пожилых людей, но и для молодых, и для наших детей. До сих неизвестно во всех деталях его влияние на организм даже у тех, кто переболел.

Многие европейские страны в начале эпидемии первым делом объявили карантин в школах и вузах. У нас этого сделано не было. Я призываю родителей, по возможности, брать отпуска за свой счет, следить за детьми и не отправлять их в школу. Время покажет, кто был прав. Расплачиваться за здоровье детей будем мы, их родители.

- Что вы думаете по поводу того, что в Бресте в разгар заболеваемости коронавирусом арестовывают активистов и помещают в камеры на 15 суток?

- Власти цинично воспользовались ситуацией с коронавирусом, чтобы втихую открыть завод АКБ.

Активистов отправили на 15 суток в условия Брестского ИВС: непроветриваемый подвал и душные помещения. Находится там само по себе - пытка, а во время эпидемии коронавируса в изоляторе будут заражены все. Это попытка психологически сломать активистов, но, на мой взгляд, у людей будет обратная реакция.

Те, кто выходят на площадь, чувствуют солидарность с теми, чьим здоровью и жизни сейчас угрожает опасность - с Александром Кабановым и Дмитрием Андрасюком.

Разумеется, нам нужно при этом соблюдать правила безопасности: надевать маски, перчатки, держать дистанцию друг от друга.

- Из-за Лукашенко Беларусь во время эпидемии коронавируса оказалась в центре внимания мировых СМИ и аналитиков. Как вы думаете - какой может быть в итоге развязка?

- Думаю, в ближайшем будущем режим Лукашенко ждет судьба югославского диктатора и его приспешников, над которыми был суд за преступления против человечности.

Это коснется не только лично диктатора, но и людей, которые на своих местах совершают должностные преступления.

В данном случае - это все те работники силовых структур, здравоохранения, образования, которые скрывают случаи заражения и смертей. В последствии они также будут привлечены к международной ответственности. Думаю, что будет как суд юридический, так и суд белорусской общественности. Это только вопрос времени.