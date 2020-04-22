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Коронавирус поразил чиновников Докшицкого райисполкома

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  • 22.04.2020, 8:12
  • 5,144
Коронавирус поразил чиновников Докшицкого райисполкома
Фото: mydoki.by

Информацию подтвердили сотрудники исполкома.

Коронавирус обнаружен в Докшицком райисполкоме. У двух чиновников заражение подтверждено, еще несколько ожидают результатов тестов, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Коронавирусом зацепило исполкомовскую вертикаль. Двое человек, в том числе заместитель председателя, уже слегли. Много кто на больничном. Исполком на карантине», - пишет читатель канала из Докшиц.

Информацию подтвердили источники «Басты» в самом Докшицком райисполкоме.

«Заражены заместитель председателя по социальным вопросам и начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райсиполкома. Оба госпитализированы в центральную районную больницу», - сообщил один из работников исполкома.

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