Коронавирус поразил чиновников Докшицкого райисполкома

Коронавирус поразил чиновников Докшицкого райисполкома14
- 22.04.2020, 8:12
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Информацию подтвердили сотрудники исполкома.
Коронавирус обнаружен в Докшицком райисполкоме. У двух чиновников заражение подтверждено, еще несколько ожидают результатов тестов, сообщает телеграм-канал «Баста».
«Коронавирусом зацепило исполкомовскую вертикаль. Двое человек, в том числе заместитель председателя, уже слегли. Много кто на больничном. Исполком на карантине», - пишет читатель канала из Докшиц.
Информацию подтвердили источники «Басты» в самом Докшицком райисполкоме.
«Заражены заместитель председателя по социальным вопросам и начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райсиполкома. Оба госпитализированы в центральную районную больницу», - сообщил один из работников исполкома.
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