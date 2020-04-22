Коронавирус охватывает новые города в Гродненской области1
- 22.04.2020, 8:22
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Людей из домов забирают машины «скорой помощи».
Коронавирус охватывает новые города в Гродненской области, сообщает телеграм-канал «Баста».
Эти фото - из Волковыска и Ошмян - райцентров, где, по официальной информации, случаев Covid-19 якобы нет.
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