Коронавирус охватывает новые города в Гродненской области 1 22.04.2020, 8:22

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Людей из домов забирают машины «скорой помощи».

Коронавирус охватывает новые города в Гродненской области, сообщает телеграм-канал «Баста».

Эти фото - из Волковыска и Ошмян - райцентров, где, по официальной информации, случаев Covid-19 якобы нет.

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