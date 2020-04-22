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Коронавирус охватывает новые города в Гродненской области

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  • 22.04.2020, 8:22
  • 3,321
Коронавирус охватывает новые города в Гродненской области

Людей из домов забирают машины «скорой помощи».

Коронавирус охватывает новые города в Гродненской области, сообщает телеграм-канал «Баста».

Эти фото - из Волковыска и Ошмян - райцентров, где, по официальной информации, случаев Covid-19 якобы нет.

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