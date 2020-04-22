Головорезы 2.0 22.04.2020, 8:35

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иллюстрационное фото

Новые подробности преступления «группы Вагнера» в Сирии.

Полгода назад «Новая газета» рассказала о преступлении, совершенном несколькими наемниками «группы Вагнера». Представленные ранее документы доказывали, что пытки, убийство и последующее глумление над трупом совершены на территории Сирии российскими гражданами. Однако до сих пор ни прокуратура России, ни Следственный комитет не проявили интереса к этому преступлению.

«Мы смогли получить более полную версию видео, на котором запечатлена расправа. Возможно, новые данные убедят правоохранителей, что совершено преступление против человечности, на которое обязаны реагировать подчиненные Александра Бастрыкина. Мы также смогли получить фотографии нескольких участников и обращаемся к нашим читателям с просьбой помочь установить их личности, а одну из этих личностей называем сами», - пишут журналисты.

Три года назад российская ЧВК освободила от ИГИЛ месторождение Аш-Шаер в Сирии, после чего украсила ворота газоперерабатывающего завода отрезанной головой. В распоряжении редакции оказались новые свидетельства, которые доказывают, что преступление было совершено на месторождении, контролируемом российской коммерческой структурой, связанной с «кремлевским кулинаром» Евгением Пригожиным.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛО СЛЕДСТВИЕ

Гражданина Сирии Хаммади Таха Аль-Бута запытали и убили в июне 2017 года. Убийцы запечатлели процесс на видеозаписях, и ролики оказались в Сети. В ноябре 2019 года «Новой газете» удалось установить личность одного из участников — им оказался сотрудник так называемой «ЧВК Вагнера» Станислав Д. «Новая газета» обратилась в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку. Прокуратура переслала материалы в СК. От Следственного комитета реакции до настоящего времени нет. Материалы, имеющиеся в распоряжении «Новой газеты», никто не запрашивал.

Хаммади раздробили руки и ноги кувалдой, отрезали голову, отрубили руки, параллельно издеваясь и шутя. Обезглавленное тело подвесили за ноги и сожгли. У нас появились фото и видео, которые объясняют, куда делась голова.

Голову подвесили на близлежащем заборе. Каких-либо надписей и указателей нет, природа похожа на ближневосточную. Всю процедуру запечатлели с нескольких ракурсов.

ОБНОВЛЕНО

И похоже, что убитых было как минимум двое. Личность второго нам пока неизвестна, его голова видна лежащей на земле на одном из видео, которое есть в распоряжении редакции.

Слева можно увидеть здание, табличку с надписью на арабском, а справа, на другой стороне дороги — полуразрушенные заводские конструкции и заваленная набок промышленная цилиндрическая емкость. Пейзаж показался знакомым. Несколько дней назад на сайте «Федерального агентства новостей» (входящего в медиагруппу «Патриот» Евгения Пригожина) появился материал о прекращении производства на заводах Хайян и Аш-Шаер с фото, на котором видна очень похожая картинка.

Спустя некоторое время этот материал ФАН исчез с сайта, а под тем же адресом оказалась новостная заметка на совершенно другую тему, но кэш поисковых систем все сохранил.

«Новая» попыталась связаться с автором фото Степаном Яцко из ФАН с просьбой уточнить, что за объект запечатлен на фото, но Степан, прочитав сообщение, отвечать не стал. Изучив совпадения (сама упавшая емкость, форма и расположение осветительных вышек, конструкции характерной формы), мы пришли к выводу, что на обоих фото — один и тот же участок местности. Для уверенности обратились к экспертам из Conflict Intelligence Team, имеющим исключительный опыт идентификации объектов по фото, видео и спутниковым снимкам. Руслан Левиев также считает, что обе фотографии сняты в одном и том же месте — на объекте подготовки газа Эш-Шаер, только фото РИА «Фан» — с юго-востока, а исследуемое фото — с севера. «На обоих снимках видны две цилиндрические конструкции, одна из которых, по-видимому, упала во время боев еще в 2014 году (нам удалось найти фотографии конца 2014 года, где эта конструкция уже лежит на земле). Эту же характерную пару конструкций можно найти и на спутниковых снимках завода Шаер в Google Earth. Кроме того, рельеф местности на исследуемом фото на заднем плане напоминает модель рельефа, выстраиваемую Google Earth c предполагаемого места съемки», — резюмирует он.

Слухи о том, что при входе на газоперерабатывающий завод были вывешены отрезанные головы, пугающие сирийских и российских специалистов, ходили давно, но до получения доказательств не вызывали доверия. Очевидно, что доказательства зверств выставляются на всеобщее обозрение не без санкции руководства. Завод Аш-Шаер (в разных источниках встречается написание Шаер или Шаир) в ходе сирийского конфликта несколько раз переходил из рук в руки, окончательно подразделения «Исламского государства» (запрещенного в России) были выбиты с месторождения в апреле 2017 года. Согласно официальным сообщениям, ИГ* прогнала Сирийская арабская армия (САА) Башара Асада. Документы, находящиеся в распоряжении редакции, позволяют предположить, что

Аш-Шаер был освобожден силами скромного российского ООО «Евро Полис».

ООО «Евро полис»

«Евро Полис» — российская компания, которая согласно договору, заключенному с сирийскими госструктурами в декабре 2016 года, обязалась вести боевые действия на территории Сирии с противниками Асада в обмен на 25 % от добычи нефти и газа на освобожденных месторождениях. Формальные собственники «Евро Полис» тесно связаны со структурами российского предпринимателя Евгения Пригожина, который больше известен как «повар Путина».

Учредителем компании, согласно «СПАРК-Интерфакс», является АО «Нева», а его руководитель и собственник — Валерий Чекалов. Как известно из документов, опубликованных группой хакеров «Анонимный интернационал», Чекалов в течение многих лет занимал ответственные посты в империи «Конкорда» Пригожина. Гендиректором «Евро Полис» с января 2017 года по ноябрь 2019 года был Олег Ерохин, по данным редакции, неоднократно замеченный в совместных поездках с командирами «группы Вагнера», включая самого Дмитрия Уткина («Вагнера»).

Известная эмблема «группы Вагнера» — «окопный крест» — украшает сайт «Лиги ветеранов локальных войн и военных конфликтов», одним из учредителей которой до недавнего времени был записан все тот же Ерохин. В ноябре 2019 года компанию возглавил профессиональный геолог Рафаэль Слайманов, ранее, по данным «Новой», в проектах Евгения Пригожина не участвовавший.

Соглашение между «Евро Полис» и сирийской «Генеральной нефтяной корпорацией», фиксирующее освобождение Аш-Шаир, Кабинет министров Сирии ратифицировал 25 мая 2017 года. Документально подтвердив, что летом 2017 года месторождение находилось под охраной ООО «Евро Полис», являющейся, как можно судить, «ширмой» формально не существующей «группы Вагнера».

Актуальные контакты возглавлявшего «Евро Полис» в 2017 году Олега Ерохина и самого «Вагнера» Дмитрия Уткина неизвестны, но «Новая газета» готова выслушать и опубликовать их точку зрения. Запрос владельцу «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгению Пригожину направлен, ответа на момент публикации не получено.

Станислав Дычко и товарищи

Один из участников экзекуции на видео выступал с открытым лицом, и в ноябре 2019 года нам удалось его опознать с помощью компьютерной технологии различения лиц. Вероятность ошибки существовала, и «Новая газета» не называла его фамилии. Теперь, когда мы получили дополнительные данные, сомнений у нас практически не осталось. Журналисты полагают очевидным, что на видео — Станислав Евгеньевич Дычко 1990 года рождения, бывший сотрудник ставропольской полиции.

В кадровой анкете «группы Вагнера», отвечая на вопрос о цели прихода в «компанию», ответил: «Представление интересов РФ за границей».

В «группе Вагнера» Дычко числится с февраля 2016 года, сразу после увольнения из МВД. Насколько нам известно, господин Дычко сегодня жив и здоров, ни от кого не прячется и никем не разыскивается, а Следственному комитету он неинтересен.

Всего в экзекуции участвовало, судя по фото и видео, от пяти до семи человек. Бесспорных сведений о личностях этих мужчин у нас пока нет, но мы рассчитываем на помощь наших читателей. На фотографии, которую мы смогли получить, трое с открытыми лицами. Возможно, вы их узнаете.

Молчание СК

Сегодня известно время преступления — это июнь 2017 года. Известно и место преступления — газовое месторождение Аш-Шаер в Сирии, локацию с помощью фото можно установить с точностью до метра. Известна личность потерпевшего. Известен как минимум один участник преступления. Есть вполне пригодные для идентификации фото его соучастников. Обстоятельства преступления засняты на фото и видео самими преступниками. Есть Уголовный кодекс РФ — 105-я статья, которая предусматривает пожизненное заключение за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, и 356-я статья, устанавливающая наказание до 20 лет лишения свободы за жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением (по обеим статьям сроков давности нет).

«Если ранее опубликованные нами кадры не впечатлили сотрудников СК РФ (в то время, как они впечатлили, например, Дмитрия Пескова), и следователи не усмотрели на них признаков состава преступления, то мы предлагаем посмотреть еще.

Например, как пленному взрывают в паху запал от ручной гранаты, а затем расстреливают из автомата, бьют кувалдой, при этом не трогая голову, ведь ее надо будет повесить на воротах», - пишут журналисты.