Еще одного хоккеиста из команды Лукашенко изолировали из-за COVID-19 21 22.04.2020, 8:54

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Игроку позвонили и сказали оставаться дома.

Бывший форвард сборной Беларуси Олег Антоненко, который ныне играет за команду Лукашенко, прокомментировал новость о том, что его партнер по коллективу Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус, сообщает pressball.by.

- Последующие тренировки я пропускал. И пока не звонил Диме, но сегодня обязательно наберу.

Я чувствую себя нормально. Но уже второй день нахожусь дома с семьей и никуда не выхожу.

- Это как-то связано с новостями о положительном тесте на COVID-19 Дмитрия Мелешко?

- Честно говоря, эту новость я узнал только сегодня. Но, вообще, считаю, что это нормально оставаться сейчас дома и временно отложить все дела.

- Когда должны возобновиться хоккейные тренировки команды Лукашенко?

- Когда начальник команды позвонит, тогда и будут.

- Были ли какие-то распоряжения по дополнительным мерам? Может быть, хоккеистов просили изолироваться на 14 дней?

- Мне позвонили и сказали, что желательно находиться дома. Так и делаю.