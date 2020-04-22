«Легкие просто сгорели»: история семьи, где COVID-19 за три дня забрал юных братьев и бабушку 2 22.04.2020, 9:10

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Фото: ТАСС

Коронавирус не делает различий по возрасту.

В Черновицкой области Украины 21 апреля похоронили двух братьев, которые умерли в Сторожинецкой центральной районной больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию. Вечером пришло еще одно страшное известие – скончалась их бабушка. В тяжелом состоянии находится отец, который не знает, что уже потерял двух сыновей.

В результате ПЦР-тест подтвердил COVID-19 у братьев. Подробности трагедии – в материале obozrevatel.com.

Андрей и Иван Фрунза

19-летний Андрей был госпитализирован 17 апреля по направлению семейного врача с диагнозом "внегоспитальная правосторонняя верхнедолевая пневмония". Экспресс-тест на COVID-19 дал негативный результат, однако врачи подозревали у пациента коронавирусную инфекцию – среди контактов якобы был подтвержденный случай. С пневмонией слег и его старший брат – 24-летний Иван.

Состояние братьев стремительно ухудшалось – Андрей скончался поздним вечером 19 апреля, а утром 21-го не стало и Ивана.

Еще до результатов ПЦР-тестов медики неофициально сообщали, что сомнений с диагнозом нет.

"Коронавирус, судя по симптомам, у всей семьи", – считали врачи.

Как рассказали родственники парней, тяжелых хронических болезней у братьев не было, но Андрей в детстве много болел – то бронхит, то воспаление легких. Однако оба выросли крепкими и здоровыми, занимались строительством. Старший брат в мае должен был жениться...

В один момент парни почувствовали себя плохо – начался кашель. Некоторое время лечились дома, а потом обратились в амбулаторию. Врач назначил какие-то уколы, однако самочувствие ухудшилось, и братьев отправили в районную больницу.

Родственники говорят, что Сторожинецкая районная больница обеспечена плохо.

"Есть проблемы с аппаратами вентиляции легких. Да что там говорить – даже с обеспечением медиков, спиртом и так далее. Если бы заболевших сразу отправили в Черновцы, то возможно бы спасли, а тут... К сожалению, оказалось поздно. Легкие просто сгорели", – рассказали родные.

Они также добавили, что братья не были в последнее время за границей, а по селу передвижения ограничены – за этим следит полиция. Но в магазин, конечно, ходили.

...Андрея и Ивана похоронили 21 апреля на сельском кладбище в Иживцах. Из-за карантина прощание с братьями было скромным, пришедшие друзья и односельчане держались на расстоянии.

В последний путь родных проводили мама и еще один брат.

Однако на этом беды семьи не закончились – по информации двоюродной сестры парней, вечером после похорон Ивана и Андрея стало известно, что в больнице скончалась и их бабушка.

В тяжелом состоянии находится глава семьи – отец даже не знает, что потерял двух сыновей.