Ученые доказали, что время на Земле может течь по-разному 1 22.04.2020, 9:14

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Открытие удалось сделать благодаря использованию рекордно точных оптических часов.

Исследователи из Японии сумели выяснить, что течение времени в обсерватории Tokyo Skytree, которая расположена на высоте порядка 450 метров, происходит немного быстрее, чем у основания башни. Как оказалось, разница составляет примерно 4 наносекунды, пишет lenta.ua.

Это открытие удалось сделать благодаря использованию рекордно точных оптических часов, погрешность работы которых составляет всего 1 секунду за 16 миллиардов лет. Причем установленный японскими учеными факт подтверждает существовавшую ранее теорию относительности, автором которой является Альберт Эйнштейн. Он, в свою очередь, утверждал, что время под воздействием мощной гравитации всегда будет идти медленнее, чем условиях с меньшей силой тяжести.

В рамках исследования ученые разместили два максимально точных устройства на разных высотах – 3 и 456 метров над уровнем моря. За неделю измерения показали, что время на верхних часах идет на 4 наносекунды быстрее, чем на нижних. «Нам хотелось наглядно показать, что мы способны проводить настолько точные измерения, находясь практически в любом месте за пределами научной лаборатории, воспользовавшись переносными устройствами. Это станет первым шагом к созданию еще более точных часов», - утверждают авторы исследования.