В Москве жестко ответили на претензии Лукашенко по поводу гречки 5 22.04.2020, 9:44

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Диктатору напомнили, что «бесплатно не бывает».

В РФ официально ответили на претензии Лукашенко, выдвинутые российской стороне об отказе работать по вопросу поставки в Беларусь гречки, сообщают naviny.by.

Во время рабочей поездки в Бобруйск, диктатор дал поручение руководителю Могилевской области Леониду Зайцу организовать производство достойного количества гречихи, так как «россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи».

«Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — заявили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Также слова Лукашенко не подтвердили в Российском зерновом союзе, в котором ничего не слышали о каких-либо запретах или ограничениях.

Россия не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Беларусь, — заявили РИА Новости в Минсельхозе РФ.

Также агентство приводит слова вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута о том, что у них нет информации о каких-либо ограничениях экспорта гречки в Беларусь.

По словам Корбута, внутренние цены на гречку и высокий спрос на нее у российского потребителя делают экспорт на нее неактуальным.

— А если кто-то хочет, чтобы было бесплатно, дешево или по цене, которая была до всех этих проблем, — такого не бывает, — подчеркнул Александр Корбут.