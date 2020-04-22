Вспышка коронавируса произошла в изоляторах на Окрестина в Минске 1 22.04.2020, 9:55

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Фото: interfax.by

Что происходит там с людьми без медицинской помощи – страшно представить.

Очень много больных «пневмонией» в Центре изоляции правонарушителей и Изоляторе временного содержания в Минске. Некоторых забирали «скорые». Об этом телеграм-каналу «Баста» рассказали арестанты, вышедшие на свободу.

«На переулке Окрестина, 36 лежат на сутках с пневмонией и температурой, - рассказал нам минчанин, который провел 10 суток в Центре изоляции правонарушителей за «мелкое хулиганство». - Все кашляют в камерах, приезжали, забирали «скорые» многих. Лечить врачам там нечем, нет медикаментов никаких, кроме парацетамола, аспирина и анальгина.

Некоторых заключенных по административным делам из Центра изоляции правонарушителей отправляют на работу, так им удалось сбежать с нее только для того, чтобы с температурой 39 градусов обратиться в больницу. Выделите медикаменты людям на Окрестина, 36 и в ИВС рядом, там люди болеют. Я сам две ночи с температурой 38 горел там.

Сразу после выхода пошел в поликлинику, там сделали укол анальгина с дротаверином, отправили домой на самоизоляцию. Температура держится до сих пор. Что происходит с людьми в ЦИП и ИВС – страшно представить».

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