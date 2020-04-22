Белорусский рубль ждет обвал? 1 22.04.2020, 10:04

Не исключено, что слабая нефть утянет за собой как российскую, так и нашу валюту.

Утром цена на нефть марки Brent улетела вниз. Об этом говорят данные с Лондонской биржи.

Стоимость барреля падала до 15,99 доллара (дешевле эта марка торговалась в далеком уже 1999 году). В новом столетии Brent не опускался ниже — 16,65 доллара, пишут naviny.by.

Напомним, белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая, в свою очередь, во многом зависит от цен на нефть.

Не исключено, что слабая нефть утянет за собой как российский, так и белорусский рубль.

Отметим, что торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду откроются в 10:00 по минскому времени.

Вчера три основные иностранные валюты по итогам торгов показали следующие результаты:

доллар: +0,0318 пункта (+1,3%) — 2,4824 белорусского рубля;

евро: +0,0331 пункта (+1,24%) — 2,6924 белорусского рубля;

российский рубль: -0,0361 пункта (-1,1%) — 3,2459 белорусского рубля за 100 российских.