Копыль стал одним из очагов коронавируса в Минской области 6 22.04.2020, 10:17

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Инфекцию обнаружили у руководителей и работников местных предприятий.

Райцентр Копыль стал одним из крупнейших очагов коронавируса в Минской области, передает телеграм-канал «Баста». Читатели канала сообщают о последних выявленных случаях инфекции.

«В Копыле на котельной №1 два подтвержденных случая коронавируса. Одного положили в больницу. У него держалась температура 3 дня, при этом он ходил на планерку», - пишет сотрудник котельной.

«Коронавирус подтвержден у начальника Копыльских районных электрических сетей (РЭС). Некоторые работники отправлены на самоизоляцию», - сообщает работник РЭС.

«Директор местного горгаза заболел Сovid-19, госпитализирован и он сам, и его супруга», - сообщает подписчик канала из Копыля.

«Коронавирус подтвержден у одной из работниц Копыльского маслосырзавода. Она находилась на лечении в больнице, ее отпустили, закрыли больничный. Она, соответственно, пошла на работу в свой цех. Недавно позвонили из санстанции и сообщили, что пришел положительный результат на Сovid-19», - пишет сотрудник завода.