Как минимизировать последствия от алкоголя: семь советов доктора 12 22.04.2020, 10:32

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Главное - держать себя в руках.

Журналисты popmech.ru спросили эксперта о том, как снизить вред от употребления спиртного, если иногда хочется расслабиться за ужином.

Эксперт издания — Юрий Павлович Сиволап, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

1. Универсальный и самый надежный принцип — пить как можно реже и как можно меньше. Ведущее правило — умеренность в употреблении.

2. Если вы не страдаете болезнями желудка и кишечника, предпочтение лучше отдавать сухим — не крепленым и не десертным — винам. Я бы советовал избегать крепких напитков или уж, во всяком случае, употреблять их только в небольших количествах. Крепкий алкоголь — например, водка — при воздействии на слизистую оболочку желудка способен вызвать состояние, близкое к ожогу, поэтому высокоградусные напитки следует разбавлять.

3. Разбавляйте водой сухое красное вино. Если разбавленный напиток или коктейль мы растягиваем на целый вечер, то общая доза чистого алкоголя окажется небольшой, и вред для здоровья будет сведен к минимуму.

4. Поскольку окисление алкоголя в организме требует повышенного расхода витаминов, то стоит принимать поливитамины. На столе обязательно должны быть зелень, овощи и фрукты.

5. Выпили бокал вина? Выпейте после этого два стакана воды.

6. Не превышайте рекомендованное количество алкоголя. Существуют так называемые стандартные дозы алкоголя, которые в английском языке носят название «дринков». В разных странах эта доза включает от 13,7 г до 20 г чистого алкоголя. Считается, что для мужчин безопасное количество алкоголя составляет 14−28 доз в неделю, а для женщин — 7−14 доз в этот же период. Следует понимать, что подобная стандартизация весьма условна, и у некоторых людей риск ухудшения здоровья возникает и при употреблении совсем небольших количеств спиртных напитков.

7. Держите себя в руках. Если человек всегда или хотя бы часто выпивает больше, чем он предполагал или планировал, это говорит о нарушении способности контролировать употребление. А это уже ключевой признак алкогольной зависимости или, по крайней мере, указывает на угрозу ее возникновения. Если человек, по мнению окружающих, пьет слишком часто, легко находя поводы для выпивки, то, видимо, к мнению окружающих стоит прислушаться. Невозможность удержаться от употребления алкоголя в ситуации, когда его лучше не употреблять — довольно серьезный «тревожный звонок».