Чиновники Смолевичского райисполкома заразились COVID-19

Чиновники Смолевичского райисполкома заразились COVID-199
- 22.04.2020, 10:49
- 4,144
Информацию подтвердили жители города и сотрудники исполкома.
Среди чиновников Смолевичского райисполкома есть зараженные Covid-19. Об этом сообщили жители города и источники телеграм-канала «Баста» в исполкоме.
«Положительный тест у начальника управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома. Гудит весь район на эту тему», - сообщает подписчик «Басты» из Смолевичей.
«Коронавирус в Смолевичском райисполкоме. Есть зараженные чиновники», - пишет другой читатель канала.
Информацию о том, что среди работников есть подтвержденные случаи коронавируса «Басте» подтвердил сотрудник Смолевичского райисполкома Минской области. Большинство чиновников работают удаленно.