закрыть
22 апреля 2020, среда, 13:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

Чиновники Смолевичского райисполкома заразились COVID-19

9
  • 22.04.2020, 10:49
  • 4,144
Чиновники Смолевичского райисполкома заразились COVID-19
иллюстрационное фото wikimapia

Информацию подтвердили жители города и сотрудники исполкома.

Среди чиновников Смолевичского райисполкома есть зараженные Covid-19. Об этом сообщили жители города и источники телеграм-канала «Баста» в исполкоме.

«Положительный тест у начальника управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома. Гудит весь район на эту тему», - сообщает подписчик «Басты» из Смолевичей.

«Коронавирус в Смолевичском райисполкоме. Есть зараженные чиновники», - пишет другой читатель канала.

Информацию о том, что среди работников есть подтвержденные случаи коронавируса «Басте» подтвердил сотрудник Смолевичского райисполкома Минской области. Большинство чиновников работают удаленно.


популярное за неделю

Мнение

С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн
Доживем до понедельника?
Доживем до понедельника? Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников
Типичный полицай
Типичный полицай Ирина Халип