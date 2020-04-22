Чиновники Смолевичского райисполкома заразились COVID-19 9 22.04.2020, 10:49

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Информацию подтвердили жители города и сотрудники исполкома.

Среди чиновников Смолевичского райисполкома есть зараженные Covid-19. Об этом сообщили жители города и источники телеграм-канала «Баста» в исполкоме.

«Положительный тест у начальника управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома. Гудит весь район на эту тему», - сообщает подписчик «Басты» из Смолевичей.

«Коронавирус в Смолевичском райисполкоме. Есть зараженные чиновники», - пишет другой читатель канала.

Информацию о том, что среди работников есть подтвержденные случаи коронавируса «Басте» подтвердил сотрудник Смолевичского райисполкома Минской области. Большинство чиновников работают удаленно.