Следите за руками 9 Валерий Карбалевич

22.04.2020, 11:04

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Валерий Карбалевич

Разрыв между трагической реальностью и риторикой Лукашенко увеличивается.

13 апреля, в ходе совещания Лукашенко пришел к очень важному, почти сенсационному выводу. Оказывается, в стране наблюдаются положительные тенденции с уровнем заболеваемости, «у нас нет лавинообразного нарастания болезней». И это в ситуации, когда вся система здравоохранения стоит на ушах, больницы работают с перегрузками, машины скорой помощи не справляются с работой. Причем, Лукашенко говорит не о проблемах заболевания коронавирусом, а о пневмониях. Это не игра слов, а игра смыслов.

На самом деле, из расчета на миллион жителей уровень заболеваемости COVID-19 в Беларуси выше, чем в соседних странах. И средний ежедневный рост подтвержденных случаев у нас самый высокий среди всех соседей. На 16 апреля заразились коронавирусом 419 медиков. Если это не лавина, то что такое «лавинообразное нарастание»?

17 апреля, находясь в Лидском районе, Лукашенко, говоря о пандемии в Беларуси, заявил, что «сегодня маленький лучик надежды забрезжил». И именно в этот день, согласно информации Минздрава, за сутки в стране зафиксировано 575 случаев новых заражений — это рекордный показатель с начала вспышки заболеваний.

Лукашенко увидел прогресс в том, что в Минске «уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей». На самом же деле лишние койки появились потому, что, согласно новому приказу Минздрава, больным с легким течением COVID-19 и с легкими пневмониями разрешили лечиться дома. Иначе говоря, освободили койко-места накануне ожидаемого потока тяжелых больных.

То, что отказывается замечать Лукашенко, хорошо видно из-за границы. Французская газета «Liberation» назвала Беларусь «санитарной угрозой Европе». А председатель КНР Си Цзиньпин 15 апреля направил Лукашенко телеграмму с соболезнованиями «в связи со вспышкой коронавируса в Беларуси» и выразил готовность оказывать белорусской стороне посильную помощь.

Но китайский лидер, видимо, ошибся, ибо по мнению Лукашенко, у нас все хорошо. Поэтому он решительно выступил против чрезмерной, по его мнению, предосторожности в отношении коронавируса. Лукашенко призвал людей меньше бояться: «Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками».

Вопреки рекомендациям медиков по изоляции, Лукашенко заявляет: «И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам».

Также вопреки всем принятым в мире медицинским протоколам, предусматривающим изоляцию больных на 14 дней (время инкубационного периода вируса), Лукашенко потребовал от медиков сократить этот срок: «Некоторые врачи в этом документе направляют на это лечение, самоизоляцию аж на 14 дней. Не будет он 14 дней сидеть. Это фактически выздоравливающий или здоровый человек. Пишите столько, сколько надо».

И, наконец, самые важные выводы. По мнению Лукашенко, ни один человек в Беларуси не умер и не умрет от вируса (см. эпиграф). Тут он в определенной мере последователен: если нет коронавируса, это психоз, то как можно от этого умереть? А на Пасху, находясь в храме, Лукашенко высказал такую мысль: «Если не захочешь умирать и будешь лечится, то будешь жить».

Еще одна жемчужина лукашенковской мысли: «Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасти людей». И теперь Нобелевский комитет по премиям в медицине может отдохнуть? Больше нет конкурентов.

Заявление Лукашенко о том, что от коронавируса в Беларуси не умирают — это не просто декларация. Как известно, в Беларуси слово Лукашенко — закон для чиновников. Это заявление можно рассматривать как указание Министерству здравоохранения корректировать статистику заболеваний и смертей, дабы она соответствовала высочайшему указанию. И это стало заметно. Следите за руками.

Например, число смертей от коронавируса, официально признанных Минздравом, удивительным образом уже много дней держится на уровне около 1% от количества инфицированных.

Очень примечательная история произошла 17 апреля. Начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий сообщает, что «в Докшицком районе зарегистрировано 72 случая коронавируса, Бешенковичи — 27, Лиозно — 22». В тот же день министр здравоохранения Владимир Караник в ходе брифинга заявляет: «В Докшицах 20 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Бешенковичах — 7, в Лиозно — 8». Разница в 3—4 раза.

И еще один скандальный сюжет. 8 апреля в Борисовской больнице умер фельдшер «Скорой помощи» Василий Липилин. Ему было 50 лет. Министр здравоохранения заявил, что его смерть наступила не от коронавируса. Его сын, услышав это, опубликовал фото официальной справки, выданной больницей, где черным по белому написан диагноз — КВ-19. Это сопровождалось его криком души: «Что вы творите!? Кого вы пытаетесь обмануть?!»

Важно обратить внимание, что после того, как 17 апреля был зафиксирован рекордный рост зараженных вирусом за сутки (575 случаев), Минздрав перестал публиковать такую статистику. Можно предположить, что цифры очень плохие. И зачем пугать народ?

А тем временем в России отменен парад на 9 мая. В Беларуси репетиции парада продолжаются. А на 25 апреля объявлен всенародный субботник. Напомню, что 4 апреля главный санитарный врач страны Наталья Жукова направила во все государственные органы письмо «О проведении мероприятий по профилактике COVID-19». В нем содержится рекомендация по возможности перейти на удаленный режим работы. Как субботник связан с этой рекомендацией — вопрос риторический.

17 апреля Лукашенко потребовал после Пасхи возобновить занятия в школах и университетах. И аргументировал это решение оригинальным образом: его сыну Коле надоело сидеть дома. Вообще логика решений все больше изумляет. Каникулы продлили 3 апреля, когда в стране был 351 человек, зараженный коронавирусом. 17 апреля таковых было 4779. Но теперь детей выталкивают в школы.

13 апреля Лукашенко предостерег руководство Белорусской православной церкви (БПЦ) от призывов к людям не ходить в церковь на Пасху: «Мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви».

Но глава БПЦ митрополит Павел обратился к прихожанам с просьбой остаться дома и не посещать на праздники храмы, а на Радуницу — кладбища. Это очень не понравилось Лукашенко. 19 апреля, находясь в храме в Смолевичском районе, он заявил: «Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики». Возможно, он имел в виду не только Павла, но и В. Путина.

Парад, субботник, занятия в школах, призыв приходить в церкви — это демонстрация, вызов всем, самозабвенное упоение властью.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»