В коллективе Белгосфилармонии коронавирусом заболела треть сотрудников 22.04.2020, 11:32

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иллюстрационное фото minsknews.by

Теперь в здании работают лишь часть администрации и технические службы.

В Государственной академической хоровой капелле имени Рыгора Ширмы, которая является частью Белгосфилармонии, коронавирус найден у 29 человек из 75. Информацию об этом подтвердил генеральный директор филармонии Александр Никита, пишет tut.by.

14 апреля коронавирус был найден у одного из сотрудников капеллы. Вчера, 21 апреля, стали известны результаты анализов — COVID-19 обнаружен еще у 28 человек.

По словам Александра Никиты, у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно.

— Все эти люди самоизолировались, многие письменно отказались от госпитализации. Четыре человека из них проживают в нашем общежитии. Им выделили отдельный блок с кухней и санитарным узлом, чтобы они чувствовали себя комфортно и не общались с другими людьми. Кто-то перебрался на съемные квартиры. Сейчас общежитие не заполнено.

Что стало причиной такой большой заболеваемости? Как рассказали на условиях анонимности несколько артистов, многие из них подрабатывают в храмах (в том числе в последнее время).

— Я слышал о таком, но комментировать это считаю некорректным, — говорит Александр Никита.

Может, причина в условиях работы? «Мы рэпетуем, як селядцы ў бочцы, пра якую сацыяльную дыстанцыю можна казаць», — говорили сотрудники Филармонии. Но Александр Никита с этим не согласен.

— После моего назначения руководители многих коллективов Филармонии написали на мое имя докладные записки. Они просили каким-либо образом улучшить их условия труда и предоставить дополнительные помещения для репетиций. У нас есть Симфонический и Камерный оркестры, Камерный хор, Филармония для детей и юношества, ансамбль «Свята», Национальный оркестр народных инструментов, концертный отдел с 20 солистами и другие. А еще и арендаторы — ансамбль «Хорошки» и Ансамбль песни танца со своими детскими хореографическими студиями, — цитирует докладные Александр Никита. — Когда в большом и малом зале Филармонии одновременно проходили концерты, а также шли репетиции и занятия, общее число людей в здании могло достигать полутора тысяч человек.

По словам Александра Ивановича, в данной ситуации утверждать, что репетиции в Филармонии проходили ненадлежащим образом, не совсем корректно.

— Когда из-за эпидемии начало уменьшаться число гастролей, на одной площадке одновременно оказалось множество коллективов. В итоге число аудиторий оказалось недостаточным. Тогда мы разрешили артистам больших коллективов заниматься по группам. В том числе в Малом и Большом залах белорусской филармонии. Это подтвердит каждый артист (журналисты подтвердили эту информацию. — Прим.).

Теперь в здании работают лишь часть администрации и технические службы. Все остальные — по домам.

— С 13 апреля они находятся в отпуске с сохранением 80% от зарплат и продолжают репетировать и работать из дома. Уверен, что тогда мы поступили абсолютно правильно и сохранили здоровье многих людей. В любом случае я стараюсь обзвонить всех заболевших лично, услышать об их состоянии и поддержать морально.