В БНТУ - новая вспышка COVID-19 3 22.04.2020, 11:34

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«Скорая» забирает студентов из общежитий.

Вечером 21 апреля из общежитий Белорусского национального технического университета №6, №9 и №11 в Минске забрали несколькихо студентов. Общежития на карантине, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Сегодня в общежитие БНТУ приехали две машины скорой помощи. Забрали несколько человек», - написал один из студентов.

«Студентов БНТУ массово госпитализируют в городской кожно-венерологический диспансер в Минске. Забирают тех, у кого подтвердились тесты на коронавирус. Забирали из общежитий №6, №9 и №11 на улицах Якуба Коласа и Сурганова», - сообщил другой подписчик канала.

Общежитие №6 закрыто на карантин с 9 апреля, когда коронавирус был подтвержден у одной из студенток. За это время госпитализировано около 20 студентов БНТУ, живущих в нем. Зараженные есть также в других общежитиях БНТУ.