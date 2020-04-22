Какие курсы доллара и евро установили обменники в Беларуси 1 22.04.2020, 11:38

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иллюстрационное фото Reuters

Рубль падает уже на протяжении двух торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Белорусский рубль падает к доллару уже на протяжении двух торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже — 20 и 21 апреля. Портал tut.by посмотрел, какие курсы продажи и покупки валют сейчас выставляют банки.

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,56 рубля (Статусбанк и БСБ-Банк), а самый низкий — 2,527 рубля (Paritetbank).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в некоторых обменниках Абсолютбанка (2,503 рубля).

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,782 рубля (БСБ-Банк), а самый низкий — 2,725 рубля (Статусбанк).

Евро сдавать выгоднее всего сейчас в Статусбанке — 2,712 рубля.