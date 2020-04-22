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Apple получила патент на умное кольцо

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  • 22.04.2020, 12:08
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Apple получила патент на умное кольцо

Оно сможет соединяться с любым устройством, на которое пользователь укажет пальцем.

Apple получила патент на новое устройство — умное кольцо. В нем будет NFC, поддержка голосового управления и синхронизация с другими устройствами (не только Apple), пишет nv.ua.

Согласно данным о новом патенте, который получила Apple, компания разрабатывает смарт кольцо, которое будет управлять другими устройствами.

В патенте говорится, что Apple Ring (предполагаемое название устройства) сможет соединяться с любым устройством, на которое пользователь укажет пальцем. А затем, с помощью жестов, этим устройством можно будет управлять.

Таким образом можно будет регулировать громкость на телевизоре, температуру в помещении или яркость света.

Это дает основания предполагать, что умное кольцо сможет соединяться не только с устройствами из экосистемы Apple. Ведь компания попросту не производит большинство устройств, которыми сможет управлять такое кольцо.

В описании к патенту также говорится, что жесты — не единственная опция управления. В кольцо будет встроен небольшой сенсорный экран. Будет и поддержка голосового управления, а также NFC (технология беспроводной передачи информации на короткие расстояния, которая используется в платежных системах Apple Pay).

Эксперты также предполагают, что кольцо сможет отправлять некие сигналы другому человеку с таким же кольцом. Это могут быть небольшие вибрации.

Ранее Apple уже получала один патент на свое кольцо, в котором говорилось, что в устройстве будет возможность подключения Siri и крошечный сенсорный экран.

Также в описании говорилось, что гаджет будет обладать биометрическими датчиками, которые смогут отслеживать физическую форму человека. Кроме того, его можно будет использовать для перелистывания страниц в электронной книге (с помощью щелчка). Еще одна функция — возможность разблокировки экрана iPhone.

Гипотетический Apple Ring — не первое умное кольцо.

На рынке уже присутствует Echo Loop от Amazon. Это тоже кольцо, но оно является просто компактным микрофоном для голосового помощника Alexa, через который можно передавать ему команды.


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