Эпидемия COVID-19 в Беларуси: появились новые очаги заражения 22.04.2020, 12:20

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Фото: nn.by

Информация, поступившая за последние часы.

Читатели телеграм-канала «Баста» пишут о ситуации с коронавирусом в городах Беларуси и о новых очагах заражения. Информация, поступившая за последние 8 часов.

Брестская область, Барановичи

«В Барановичах очень много с пневмониями. Часть городской больницы огородили, закрыли туда доступ, не пускают. Около 100 человек по городу – на самолечении дома», - пишет читатель канала из Барановичей.

«Положили с короновирусом в инфекционое отделение Барановичской городской больницы заведующего терапевтическим отделением центральной поликлиники. Взяли тесты у тех, с кем он контактировал. Все эти люди ходят на работу», - сообщает подписчик канала из Барановичей.

Брестская область, Столинский район

«В инфекционном отделении Столинской центральной районной больницы уже не осталось свободных мест при том, что часть зараженных отправили в Брест», - пишет сотрудник больницы.

«Коронавирус подтвержден у врача из Давид-Городка Столинского района. Сейчас он в ЦРБ Столина. Посещал религиозную общину, никто из нее не на карантине. Ранее они группой приезжали в Столин, чтобы сдать тест на Covid-19. В тестах им было отказано», - сообщает житель Столина.

Гомель

У трех работников медперсонала Гомельского областного кожно-венерологического диспансера обнаружен Сovid-19. Вчера взяли анализ повторно у всех, включая бухгалтерию и всю «чистую зону», - пишет сотрудник диспансера.

Гомельская область, Октябрьский

"Точные на сегодняшний день по Октябрьскому району. 28 человек положительных на коронавирус, из них 21 человек - это медики", - сообщает источник «Басты» в Октябрьской ЦРБ.

Гродно

«Гродненские электрические сети. Заражён работник транспортного участка. Есть контакты первого уровня», - пишет читатель канала из Гродно.

«У автослесаря Гродненских электрических сетей РУП «Гродноэнерго» выявлен Covid-19, много контактов первого уровня. В основном, водители», - пишет сотрудник Гродненских электросетей.

«Из микрорайона Вишневец постоянно ездят «скорые» с сиренами. Забрали несколько жителей из разных домов с подозрением на коронавирус», - сообщает подписчик канала из Гродно.

Гродненская область, Щучин

«У водителя, работающего на Щучинском маслосырзаводе, заболел ребёнок. Предприятие работает. Нам сегодня выдали по одной маске на целый день», - пишет сотрудник завода.

«Инфекционное отделение Щучинской центральной районной больницы закрыто на карантин», - сообщает житель Щучина.

Минская область, Логойский район

«Коронавирус подтвержден у жителя деревни Мончаки Логойского района», - пишет читатель канала из Логойска.

«Госпитализирована жительница агрогородка Октябрь. Всех, кто с ней контактировал, будут находиться на карантине», - сообщает житель агрогородка.

Минская область, Дзержинский район

«Детский сад №6. В ясельной группе один ребенок с Сovid-19, его отец – дальнобойщик. Группу распустили по домам», - пишет житель Дзержинска.

«Уборщица из Дзержинской санстанции умерла вчера от короновируса. Диагноз был подтвержден ранее», - сообщает подписчик «Басты».

Минская область, Любань

«Мама живет в городе Любань Минской области. Рассказала о том, что в ЦРБ врач-рентгенолог с симптомами Covid-19 уже лежит в реанимации. Его жена тоже госпитализирована. Вчера ездили три машины и трактор с бочкой, мыли дороги», - пишет читательница канала.

Минская область, Столбцы

«Директор похоронного агентства и его жена госпитализированы в ЦРБ с «пневмонией». Врачи говорят, что по симптомам коронавирус, но ждут результатов тестов», - пишет житель Столбцов.

Могилевская область, Горки

«Коронавирус подтвердился у старшей медсестры, работающей в районной поликлинике в Горках, а также у ее мужа», - пишет жительница Горок.

Могилевская область, Краснопольский район

«Старинское лесничество Краснопольского лесхоза - на самоизоляции. Есть подтвержденные случаи в нескольких цехах лесхоза», - пишет сотрудник Краснопольского лесхоза.

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