Иран сообщил о выводе на орбиту первого военного спутника 22.04.2020, 12:34

Фото: FARS

На корпусе ракеты размещена цитата из Корана.

Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об успешном выводе на орбиту первого в истории страны военного спутника. Сообщение размещено на сайте подконтрольного организации новостного агентства, передает «Радио Свобода».

Спутник «Нур» (свет), был выведен на орбиту двухступенчатой ракетой-носителем «Касед» (посланник), запущенной с космодрома в центральной части страны, говорится в сообщении. Утверждается, что спутник выведен на штатную орбиту высотой 425 километров. Подтверждения этому со стороны других стран пока нет.

КСИР распространил фотографию запуска ракеты-носителя. На корпусе ракеты размещена цитата из Корана: «Пречист Тот, Кто подчинил нам это, ведь мы сами на такое были неспособны», — обращает внимание Иранская служба Радио Свобода — Радио Фарда.

Иран активно развивает космическую и ракетные программы, запустив в космос несколько спутников и сумев отправить в суборбитальный полёт обезьяну и вернуть её на Землю.

Многие западные страны уверены, что космическая программа Тегерана нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую страну не разрабатывать баллистические ракеты.

Объявивший о запуске спутника Корпус стражей исламской революции признан в США террористической организацией.