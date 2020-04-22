Сотрудники швейной фабрики в Дзержинске: Из ста человек на работу вышла только половина 22.04.2020, 12:38

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Фото: wikipedia

Ранее на предприятии у семерых выявили коронавирус.

Работники швейной фабрики «Элиз» в Дзержинске сообщили, что на их предприятии у семи человек выявили коронавирус, сообщает onliner.by. По их словам, многие другие коллеги лежат в местной больнице с воспалением. Одна из работниц предприятия утверждает, что вчера из ста сотрудников на работу вышли только 50.

— Вчера я пришла на фабрику, медсестра начала мерить нам температуру. Рассказала, что в понедельник у трех человек нашли коронавирус, сегодня он подтвердился уже у семи. Целая бригада — там 25 сотрудников — сейчас находится или в больнице, или дома. Диагноз «коронавирус» подтвердился только у семи человек, другие лежат с воспалением. Некоторых отвезли в Дзержинск, других отправили в город, — рассказала нам одна из сотрудниц фабрики.

По словам женщины, всего в цеху работает сто человек, но вчера на работу вышла только половина из них.

— Так и получилось, что на нашей фабрике шьют маски для здоровых людей, а здесь сотрудники сами заразились. Нам рассказали, что теперь даже отказываются наши маски брать, потому что на предприятии заболели работники.

Директор фабрики «Элиз» Андрей Жук подтвердил информацию о выявленном коронавирусе:

— Да, это так. Изначально заболел один человек — это мы узнали в среду. Потом — два человека, а вчера вирус подтвердился уже у семи, и все это в пределах одной бригады. Всего у нас их пять, конкретно эту санстанция сразу определила контактами первого уровня, у них карантин до сегодняшнего числа. Если нужно будет продлять больничный, он будет и подольше. Остальных как контактов второго уровня мы наблюдаем самостоятельно — у нас есть врач. В четверг-пятницу всех сотрудников отпустили домой, перенесли начало двух рабочих дней на более позднее время.

Возможный отказ заказчиков от покупки масок Андрей Жук прокомментировал так:

— Из-за коронавируса от продукции никто не отказывался. Мы обрабатываем маски температурой, потом они лежат на складе пару дней — в любом случае вирус уходит с поверхности изделия.