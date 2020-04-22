Устоит ли путинская омерта перед эпидемией? Александр Гольц

22.04.2020, 12:54

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Александр Гольц

Вирус не обманешь.

Псковский губернатор Михаил Ведерников устроил на днях настоящую сенсацию. Он вслух произнес правду, которая известна и понятна всем россиянам. Он предельно внятно объяснил, почему сроки весеннего призыва следует перенести на июнь. Ведь, по прогнозам властей РФ, пик заболеваемости в регионе придется на первые недели мая. По словам Ведерникова, если не перенести сроки призыва, то это может создать «сложную ситуацию и для призывников, и для жителей». Прежде всего в двух крупнейших городах области: Пскове и Великих Луках, где и должны заседать призывные комиссии. «Люди массово поедут из районов… будут нарушаться предписания главного санитарного врача РФ, санитарного врача региона, рекомендации правительства РФ», — заявил губернатор на заседании областной призывной комиссии.

Он отметил, что в период пандемии врачам Псковской области, в которых регион испытывает острый дефицит, нельзя отвлекаться от борьбы с вирусом: «Сейчас как раз огромную работу проводим, чтобы с периферии привлечь (врачей — прим..) на передовую. Кроме того, всех призывников придется тестировать, а это около 3,5 тыс. человек, вызываемых на призывные комиссии. На сегодняшний день мы ежедневно можем проводить около 360 тестов. Получается, что в предполагаемый пик распространения инфекции мы парализуем лабораторию, не сможем работать с группой риска — только на тестирование призывников».

Ровно в тот момент, когда 30 марта Владимир Путин подписал указ о призыве в армию 135 тысяч новобранцев в охваченной эпидемией стране, было понятно, что попытка местных гражданских и военных властей следовать объявленным Минобороны предписаниям неизбежно приведет к коллапсу системы здравоохранения. Псковский губернатор предельно понятно объясняет, что выполнение данного министром обороны указания о тестировании на коронавирус всех, кто явится в призывную комиссию, полностью загрузит все возможности местной лаборатории. Для тестирования больных возможностей уже не будет. В начале месяца санкт-петербургский военком (которого немедленно заткнул штаб Западного военного округа) сообщал об отсутствии в его распоряжении тестовых систем. От обещания Сергея Шойгу аккуратно попытался отползти начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал Бурдинский, который пообещал лишь мерить температуру у тех, кто прибудет в призывные комиссии.

Когда министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявляли о готовности провести призыв в традиционные сроки, они прекрасно понимали: призыв по объявленным ими же правилам и нормам произведен быть не может. Нет кадров для работы в медкомиссиях. Нет возможностей оградить призывников от инфекции. Нет возможности гарантировать безопасный проезд новобранцев к месту службы.

Расчет был и остается на то, что военные бюрократы будут в союзе с местными властями действовать как обычно. То есть, старательно подмигивая друг другу: ну, вы же понимаете, — игнорировать ими же громко объявленные правила и нормы. Большинство губернаторов, чьи обстоятельства ничем не отличаются от псковских, взяли под козырек (главный начальник же приказал) и приступили к организации призывной кампании. Понимая при этом, что никакого тестирования они организовать не смогут и, как водится, рассчитывая, что авось пронесет. А если не пронесет, то никто не узнает. Но вот псковский губернатор внятно и убедительно разъяснил, что в указанные сроки и по объявленным правилам призыв осуществлен быть не может.

Чем, очевидно, нарушил кодекс поведения путинского бюрократа. Одной из основ нынешней системы власти является российский вариант омерты — закона мафии о молчании. В течение двадцати лет и чиновников, и граждан старательно приучали: попытка публично обозначить проблему, ошибку или преступление власти будет всегда наказана жестче, чем сам просчет или преступление. Вспомним, как во время секретной войны на Донбассе военачальники в той же Псковской области, отводя глаза, предавали своих солдат. Рассказывали, что те отправились повоевать, взяв отпуск. Проводили секретные похороны погибших. Жены и матери убитых докладывали веселыми голосами, что с сыновьями и мужьями все в порядке. Путинская омерта привела российское общество к глубочайшему моральному падению. И вот теперь отдельные чиновники вдруг отказываются участвовать во всеобщем вранье. Некоторое время назад Собянин довольно смело заявил, что российской статистике о заболеванииCOVID-19 верить нельзя. Сегодня псковский губернатор битым словом говорит, что осуществить призывную кампанию в соответствии с требованиями Минобороны невозможно.

Не думаю, что у чиновников вдруг по весне стала просыпаться совесть. Дело в том, что вирус не Путин, его не обманешь. Создавать очаги эпидемии, проводя призыв — себе дороже. Да и в конечном счете с губернатора же и спросят. Ну не с Шойгу же в самом деле. В такой ситуации региональные начальники оказываются обречены говорить неприятную правду…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»