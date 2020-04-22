В субботнике 25 апреля могут участвовать только бараны 7 22.04.2020, 12:57

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Фото: пресс-служба Лукашенко

Подумайте о своей семье и пошлите подальше всех начальников.

«Психопатическая власть в Беларуси планирует проведение субботника 25 апреля и военного парада 9 мая», - пишет в «Фейсбуке» лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

«Оба эти массовые мероприятия преследуют цель заражения большого числа граждан Беларуси смертельным вирусом. Все это еще раз подтверждает, что режим Лукашенко проводит в Беларуси политику геноцида.

Все же между субботником и парадом есть существенные отличия. На парад сгоняют солдат под присягой, которым за неповиновение грозит трибунал. Они, бедняги, бессловесные рабы, с которыми при отказе выполнять приказ могут расправиться, как с Александром Коржичем в Печах. Они мало что могут сделать, разве что собрать материалы для уголовного дела о геноциде в Беларуси в 2020 году, обнародовать имена, фамилии и звания всех офицеров, которые участвуют в том преступлении, т.е. проводят тренировки, занимаются подготовкой и организацией парада.

Офицерами, правда, этих пособников режима назвать трудно. Там из порядочных только запойные. Это их не оправдывает, но помогает отключить совесть.

А вот с субботником – другая картина. В этом мероприятии, на мой взгляд, могут участвовать только бараны.

Тут нет никаких законов, предписаний, обязательств – никаких оснований, кроме как желания Лукашенко унизить как можно больше людей. В его понимании это и есть власть: возможность унижать.

Непонятно только, почему столько людей готовы сознательно унижаться?

Давит начальство? Угрожают идеологи? Грозят увольнением?

Так все это незаконно. Никаких обязательств бесплатно трудиться в выходной день у вас нет, соответственно не может быть никаких законных штрафных санкций.

Просто пошлите всех подальше, и пусть клоуны из как бы правительства спецовками меряются, изображая радость труда, как на Беломорканале.

Массовые мероприятия во время пандемии увеличивают опасность заражения и должны быть запрещены . Непосредственно в отношении Беларуси об этом заявила ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения.

Не надо подвергать свою жизнь опасности на потеху Лукашенко, даже если вы его необъяснимо сильно любите.

Не поддавайтесь на провокации, не верьте тому, что субботник затевается, чтобы помочь больницам и медикам. Думаю, такие пропагандистские вбросы будет делать режим, но все это вранье.

Подумайте о своей семье, не ходите на субботник, пошлите подальше всех тех, кто будет вам приносить разнарядки и обещать премиальные.

Сделайте шаг от пропасти, просто останьтесь дома, а там, глядишь и военные задумаются, опохмеляться и восстанут, хотя бы против парада».