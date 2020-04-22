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В Минске еще один детский сад стал очагом коронавируса

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  • 22.04.2020, 13:29
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В Минске еще один детский сад стал очагом коронавируса
Фото: Monika Skolimowska/dpa

Учреждение находится на улице Максима Танка.

Коронавирус подтвержден у одного из воспитателей детского сада №439, расположенного на улице Максима Танка в Минске, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Мы узнали, что у нас в саду №439 есть заболевший коронавирусом работник. Сейчас садик переводят на карантин, а до этого, получается, у заболевшего были контакты и с другими работниками, и с детьми», - сообщила мать одного из детей, посещавших сад.

Как пояснили нам в администрации дошкольного учреждения, сад переведен на карантин в связи с подтверждением диагноза Covid-19 у воспитателя.

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