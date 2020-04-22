Загадочное исчезновение Ким Чен Ына 6 22.04.2020, 13:48

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Ким Чен Ын

Фото: AFP/KCNA/KNS

Новые выводы разведчиков и экспертов.

"День Солнца" блистал отсутствием Ким Чен Ына в мемориальном дворце Кумсусан, где лежит забальзамированный труп Ким Ир Сена. 15 апреля он не председательствовал на торжественной церемонии в честь дня рождения своего покойного деда, основателя единственной в мире "коммунистической" династии. Отсутствие "верховного лидера" в самый важный день северокорейского календаря в разгар пандемии коронавируса насторожило государственные канцелярии и экспертов. "Это немыслимо. В этом есть что-то аномальное", - считает Чон Сон Чан, тонкий знаток северокорейских тайн из Института Сеонг в Сеуле. Официальная ежедневная газета "Нодонсинмун" осветила церемонию минимально, что дало новую пищу для спекуляций по поводу состояния здоровья 30-летнего лидера режима, склонного к секретности", - пишет корреспондент Le Figaro в Сеуле Себастьян Фалетти (перевод - inopressa.ru).

"Во вторник CNN, опираясь на неназванный официальный источник в США, поднял по тревоге новостные организации по всему миру, заявив, что здоровье Кима "находится в серьезной опасности" после того, как он перенес операцию на сердце", - говорится в статье.

"(...) В Сеуле власти и эксперты очень осторожны с выводами. "Никакого особого движения в Северной Корее обнаружено не было", - заявили в резиденции президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, решительного сторонника диалога с Пхеньяном. Один высокопоставленный южнокорейский чиновник на условиях анонимности даже опроверг информацию, представленную CNN. Публичное "исчезновение" Кима после заседания Политбюро 11 апреля выявляет аномалию в верхах режима, но его серьезность может быть меньшей, чем предполагает американский телеканал, считает эксперт. "У Кима, конечно, были осложнения со здоровьем, но не настолько тяжелые. Он продолжает управлять текущими делами, даже если не может появляться на публике", - утверждает Чон Сон Чан.

"(...) Для рода Кимов сердечно-сосудистые заболевания являются наследственной слабостью. Ким Чен Ын, будучи любителем выпивки, сигарет, хорошей еды и сыра с юных лет, проведенных в Швейцарии, относится к группе риска, сюда следует добавить фактор геополитической нестабильности будущего этого режима, наделенного ядерным оружием. Его внезапное исчезновение способно открыть в Пхеньяне новый цикл неопределенности, в то время как его потомки находятся в детском возрасте, и официально ни один из них не был назначен преемником. По мнению экспертов, в выгодном положении для того, чтобы принять эстафету, находится его младшая сестра Ким Ё Чжон", - отмечает автор статьи.

"Способность иностранных спецслужб перехватывать столь секретную информацию, как сведения о хирургической операции, вызывает скептическое отношение у некоторых специалистов, - говорится в публикации. "Только первый ближний круг Кима, включая его сестру, мог знать о таком хирургическом вмешательстве. Я сомневаюсь, что Вашингтон может выяснить это так быстро", - отмечает Ли Миньюнг, бывший аналитик американских служб.

"Для изучения государства-изгоя Соединенные Штаты используют мощные шпионские подслушивающие устройства и спутники, но им трудно получить доступ к информации из первых рук, опираясь на источники внутри режима, живущего на осадном положении с 1953 года. "На данном этапе самым мудрым решением было бы дождаться официальных сигналов от Пхеньяна", - считает Ли. В декабре 2011 года власти официально объявили о смерти Ким Чен Ира через два дня после его кончины. Исчезновение Ким Чен Ына на несколько недель или намеки на его здоровье в официальной прессе стали бы зримыми показателями", - резюмирует Себастьян Фалетти.