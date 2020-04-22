Стыд 6 22.04.2020, 14:15

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Белорусы отреагировали на видеоконференцию Минздрава.

Сейчас Минздрав проводит еженедельный стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о Covid-19". Принимают участие заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов, главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова, начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь Ольга Чемоданова.

Зрители задают сотни актуальных вопросов в чате, но их, как и во время прошлых стримов, оперативно удаляют. Участники стрима отвечают на заранее заготовленные вопросы, часто читая ответы с экранов ноутбуков, которые стоят перед ними.

Несмотря на оперативность цензоров, нам удалось успеть сделать скриншоты вопросов, которые на самом деле волнуют белорусов. Ответов ни на один из них так и не прозвучало.

Телеграм-канал "Баста" приводит некоторые цитаты зрителей стрима:

"Осознаете ли вы ответственность, которая лежит на вас при не введении карантинных мер за возможную смерть тысяч граждан?"

"Делать на строме нечего! Очередная показуха!"

"Отвечают на заготовки. В чате таких вопросов нет".

"Стыдно, господин спикер. Знает, что лжет правительство, лжнт Минздрав, скрывают правду. Вот и глазки опустил. Народ вам не простит!"

"Когда Минздрав начнёт давать правдивую информацию?"

"Врут! Что же вы запоете, когда корона и до вас доберётся и до ваших близких?"

"Почему вы делаете тест хоккеисту при 37.8 температуре, в то время как любой желающий в поликлинике при таких симптомах отправляется жрать неэффективные антибиотики? Платно сдать тест запрещено".

"Почему Минздрав сидит в масках, а школьникам запретили?"

"Когда будет карантин в РБ? Для вас человеческие жизни являются расходных материалом! Почему не вводят дистанционное обучение в школе? Когда закончится этот беспредел?"

"Почему столько экспресс-тестов тратится на пул первого? Почему нет финансирования из президентского фонда?"

"Стыд".

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