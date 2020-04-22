Четыре из пяти стран мира с самой свободной прессой находятся в Евросоюзе 1 22.04.2020, 14:16

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Возглавляет рейтинг Норвегия.

Европейский регион по-прежнему лидирует в мире по уровню свободы прессы, согласно ежегодному исследованию World Press Freedom Index 2020, которое составляет международная организация «Репортеры без границ», пишет «Европульс».

4 из 5 стран с самой свободной прессой находятся в Евросоюзе: на втором месте мирового рейтинга оказалась Финляндия, за ней следуют Дания, Швеция и Нидерланды. Возглавляет рейтинг Норвегия, она остается лидером 4-й год подряд.

В этом году составители рейтинга обратили особое внимание на то, как СМИ разных стран освещают пандемию коронавируса COVID-19. Они отметили, что политика правительств в распространении информации о вирусе ярко отображает уровень свободы прессы в целом. К примеру, Китай и Иран изначально запрещали национальным СМИ распространять какую-либо информацию о заражениях, и обе страны находятся в конце рейтинга – на 177-м и 173-м местах соответственно из 180.

Напомним, Беларусь заняла 153 место из 178. Как отмечают «Репортеры без границ», журналисты и блогеры в нашей стране подвергаются угрозам и арестам, ведущие новостные сайты блокируются, доступ к информации ограничен.