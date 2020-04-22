Ученые: Работа помогает сохранить психическое здоровье в изоляции 1 22.04.2020, 14:26

Каждый участник исследования прошел тестирование по шкале дистресса Кесслера.

Люди переносят изоляцию лучше, когда заняты работой. К такому выводу пришли китайские ученые, пишет «Нож».

Они начали исследование в первый месяц карантина после вспышки COVID-19 в Ухане. В выборку попали 369 взрослых из 64 регионов Китая.

Каждый участник прошел тестирование по шкале дистресса Кесслера, шкале удовлетворенности жизнью и шкале Short Form-12, которую используют для самостоятельной оценки состояния пациентов. У респондентов также спросили об их физической активности и работе в изоляции.

Выяснилось, что эмоциональное состояние людей, которые перешли на удаленку во время карантина, было лучше, чем у тех, кто не работал из дома. Лучшие показатели физического и психического здоровья были у тех, кто продолжил работать в офисе на момент опроса. В частности, у них были самые низкие баллы по шкале дистресса и высокие — по шкале удовлетворенности жизнью.