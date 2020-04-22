Президентские выборы в США: Байден опережает Трампа на 8% 3 22.04.2020, 14:34

Джо Байден

Фото: AP

Опрос проводился с 15 по 21 апреля.

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден сохраняет электоральное преимущество перед президентом Дональдом Трампом.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters, сообщает nv.ua.

47% респондентов заявили, что будут голосовать за Байдена, а 39% проголосуют за республиканца Трампа.

По сравнению с прошлой неделей число симпатиков Байдена увеличилось на 2 процентных пункта, и на 4% по сравнению с опросом, проведенным две недели назад.

Согласно опросу, более половины американцев считают, что президент Трамп не справляется с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Опрос проводился с 15 по 21 апреля среди 4429 американцев.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.