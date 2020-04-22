Украина продлила карантин до 11 мая 22.04.2020, 14:48

Решение принял кабинет министров страны.

Кабинет Министров Украины на заседании 22 апреля продлил введенный в стране из-за эпидемии коронавируса карантин до 11 мая, передает gordonua.com.

Кабмин внес изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 11 марта.

"Предусматривается продление срока действия карантина до 11 мая 2020 года, но вместе с тем предлагается разрешить перевозку в городском транспорте лиц, которые выявили желание быть донорами крови, потому что у нас сложилась напряженная ситуация с запасами крови", – сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Перед принятием решения премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что количество инфицирований в Украине возрастает, но уровень заболеваемости самый низкий среди соседей, хотя пик эпидемии страна еще не прошла. Он сообщил, что власти ожидают пика в период между 3-м и 8 мая, поэтому было принято решение продлить ограничительные меры.

С 11 мая, как сообщил Шмыгаль, в Украине могут открыть парки, а также разрешить работу учреждений торговли непродовольственными товарами и части объектов бытовых услуг.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля.

На утро 22 апреля коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 6592 жителей Украины, из которых 424 уже вылечились, а 174 человека умерли.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,58 млн, из них 178,3 тыс. умерли, более 693 тыс. выздоровели.