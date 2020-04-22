Le Monde: Над Россией нависла катастрофа 1 22.04.2020, 14:56

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Кремлю спутали все планы.

22 апреля должен был стать важным днем для Владимира Путина. Россияне должны были прийти на избирательные участки и поддержать проект конституционной реформы, которую создал президент, чтобы получить возможность остаться у власти до 2036 года. Такое народное миропомазание не было необходимым, но лишним в подобной ситуации оно никогда не бывает, пишет французское издание Le Monde (перевод - inosmi.ru).

Однако коронавирус все испортил. С небольшим запозданием по сравнению с Западной Европой эпидемия все же охватила Россию, где ее пик ожидают в мае.

Референдум, разумеется, перенесли, и новая дата пока не назначена: никто в Москве не может сказать, когда санитарная обстановка позволит его провести. Большую роль играет и экономическая неопределенность: кто захочет проводить референдум, когда безработица на максимуме, а доходы на минимуме?

Дело в том, что над Россией нависла катастрофа. Новый обвал цен на американскую нефть WTI, которая упала ниже нулевой отметки, стал ударом по Вашингтону, но при виде этого у многих в Кремле явно выступил холодный пот. Экономика России очень сильно зависит от углеводородных поступлений и находилась в застойном состоянии еще до начала кризиса. Поэтому перспектива устойчивого обвала цен рисует катастрофический сценарий: российский бюджет рассчитывался из котировок в 42,5 доллара за баррель.

Вина лежит не только на Covid-19. Обвал цен стал результатом неверной оценки ситуации со стороны российской власти, которая еще зимой была союзницей Саудовской Аравии и захотела уничтожить американских производителей сланцевой нефти с помощью агрессивной ценовой войны. Как бы то ни было, альянс Москвы и Эр-Рияда развалился, что вызвало неконтролируемую ситуацию на рынке и падение цен ниже отметки в 30 долларов. В конце марта Дональд Трамп договорился о перемирии с Владимиром Путиным и Мухаммедом ибн Салманом, но рыночные силы, которые выпустила на волю ударившая по спросу пандемия, навязывают свою волю дипломатии.

Тяжелые воспоминания о 1990-х годах

Все это пришлось на крайне неудачный момент для России и президента Путина, который объявил в январе план государственных инвестиций, прежде всего, в социальной сфере, чтобы вернуть расположение населения, уставшего от падения доходов в течение многих лет.

Как отмечает российский экономист Сергей Гуриев, у России есть значительный резервный фонд в размере 10-12% ВВП. «То есть, у нее есть примерно два года до того, как ей придется привлекать займы на рынках», — говорит он.

Тем не менее Путин не торопится использовать эти средства из-за тяжелых воспоминаний о 1990-х, когда обескровленной ельцинской России приходилось пользоваться международной помощью. Но сколько еще он может противиться этому? У двух третей россиян нет сбережений, отмечает один оппозиционный эксперт: «Если они не получают зарплату, им не на что есть». Резервы власти — «это отложенные на черный день деньги, а черный день настал. К сожалению, российское правительство до сих пор не руководствуется интересами граждан».

Российское прочтение истории

Есть у коронавируса и другая сопутствующая жертва: Кремлю пришлось перенести церемонии по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне, которые должны были пройти в Москве 9 мая.

Владимир Путин возлагал большие надежды на это мероприятие, куда ему удалось пригласить несколько иностранных лидеров, в том числе Эммануэля Макрона. Для него это было способом подтвердить российское прочтение истории, отметил Дмитрий Суслов из Высшей школы экономики на видеоконференции, которая недавно была организована Европейским советом по международным отношениям. Он намеревается провести парад в другое время, но кто хочет сейчас, в период мирового вируса, быть частью ареопага лидеров, которые собираются на Красной площади, как в старые добрые времена?

Президент России возлагает больше надежды на озвученное им в январе в Иерусалиме предложение о проведении саммита лидеров пяти постоянных членов Совбеза ООН.

Состояние здоровья ООН сейчас едва ли лучше, чем у остального мира, но Путин недавно общался с Трампом и Макроном: чудеса видеосвязи, наверное, в конечном итоге позволят ему попробовать себя в роли мирового лидера.

Биполярный китайско-американский мир

Прогнозируемое рядом экспертов состояние мира после коронавируса едва ли облегчит ему задачу. Как и Европе, России будет непросто найти свое место в биполярном китайско-американском мире, где Пекин усилится, а Вашингтон ослабнет.

Аналитик Центра Карнеги Дмитрий Тренин полагает, что Путин пытается сейчас наладить отношения с США, как он это делал при каждом крупном мировом кризисе, в частности после терактов 11 сентября 2001 года и после наступления «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ — прим.ред.) в 2015 году.

Как бы то ни было, большинство экспертов считают, что нам не стоит ждать перемен в российской внешней политике из-за вызванного коронавирусом кризиса. Развернутая Кремлем против США информационная война только набирает обороты, и пандемия ничего не изменила в важнейшем для Москвы украинском конфликте. Максимум на что можно рассчитывать, это временный спад российской военной активности в Сирии и Ливии.

В конце концов, как заявил Путин в обращении к согражданам 8 апреля, «все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы: со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем». Россияне действительно прошли через многое: этого никто не будет отрицать.