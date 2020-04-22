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COVID-19 в Минске: «скорые» забирали людей по всему городу

  • 22.04.2020, 15:03
  • 1,966
COVID-19 в Минске: «скорые» забирали людей по всему городу
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Фото были сделаны в разных районах столицы.

«Скорые» снова забирали людей по всему Минску. Телеграм-каналу «Баста» пришли сообщения от жильцов улиц Неманской, Острожских, Воронянского, Шугаева, Ложинской, Гедройца, а также проспектов Дзержинского и Победителей.

На фото: улица Острожских, 6, улица Неманская, 32, проспект Дзержинского, 131.

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