COVID-19 в Минске: «скорые» забирали людей по всему городу 22.04.2020, 15:03

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Фото были сделаны в разных районах столицы.

«Скорые» снова забирали людей по всему Минску. Телеграм-каналу «Баста» пришли сообщения от жильцов улиц Неманской, Острожских, Воронянского, Шугаева, Ложинской, Гедройца, а также проспектов Дзержинского и Победителей.

На фото: улица Острожских, 6, улица Неманская, 32, проспект Дзержинского, 131.

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