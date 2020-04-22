Чего боится Лукашенко? 28 22.04.2020, 15:19

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Сначала перенесли «Большой разговор», теперь послание.

Вот уж апрель на исходе, а традиционное для этой поры послание Лукашенко так и не состоялось. Хотя, по некоторой информации, планировалось еще 16 апреля, пишет «Салiдарнасць».

Так называемые депутаты, с которыми поговорили журналисты, предположили, что, скорее всего послание состоится уже в середине мая, после праздников. Ни даты, ни причины переноса в пресс-службе «палатки» не знают.

Примечательно, что апрельское послание называлось в числе причин, из-за которых на неопределенное время перенесли мартовский «Большой разговор». Тогда его не провели якобы из-за «наслоения важнейших политических мероприятий в графике Лукашенко».

— Это и обращение с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию, зарубежный визит и серия поездок по стране, ряд интервью, которые уже серьезно проработаны и обещаны вашим коллегам. И если говорить в целом, есть стойкое ощущение, что в связи с переносом содержательная часть не только не пострадает — тем для разговора, мы уверены, станет только больше, — заявляла тогда Наталья Эйсмонт.

Как видим за это время кроме нескольких поездок по регионам и одного интервью на телеканале «Мир» в графике Александра Лукашенко было немного «наслоений важнейших мероприятий».

Тогда с чем же связан перенос «Большого разговора» и послания?

Конечно, можно предположить, что ситуация в стране развивается настолько плохо, что Александру Лукашенко просто нечего сказать народу. Хотя, с другой стороны, разве его это когда-нибудь останавливало? Все предыдущие послания и «разговоры» были больше похоже на подборку анекдотов, нежели определение дальнейшего курса развития страны. Справился бы и сейчас.

Не похоже и то, что Лукашенко беспокоит массовость этих мероприятий. Парад, субботник и поездки по регионам демонстрируют его абсолютную беспечность по этому поводу и отсутствие страха заболеть.

Тогда, может, Лукашенко боится за свою верхушку? Ведь на такие мероприятия обычно собирается большое количество лояльных власти руководителей и так называемых парламентариев, которые по возрасту входят в группу риска по коронавирусу. Остаться без такой поддержки в этот сложный период — довольно большой риск.

Впрочем, все говорит о том, что ни заразиться, ни заразить других Лукашенко не боится. Просто наверняка сейчас для него действительно важнее ездить по предприятиям регионов и успокаивать народ, который в последнее время растерял доверие к власти. Заметьте, как изменилась риторика Лукашенко на заводах и фабриках: никаких разносов нерадивым предприятиям — только похвала, обещание поддержки и успокоительная психотерапия.

В общем, пока не до посланий. «Народ и так уже с «посланием» дальше некуда!» — иронизируют белорусы в Сети:

«Наверное, выжидает пока вирус рассосётся, чтобы потом быть на коне», — предполагают другие.

«А есть что сказать?» — удивляются третьи.

«С удовольствием посмотрел бы данное мероприятие! Когда в одном помещении соберётся так называемая элита общества и будет решать, как улучшить жизнь народца!»

«Ждём-ждём это послание, затаив дыхание, а его всё нет и нет... Что случилось-то? В чём причина, Наташ? Где послание? Когда уже будет?»